Pohádka Huddersfieldu? Kouč "béčka" Dortmundu a hvězdy za hubičku

Popelkou minulé sezony byl Leicester, který navzdory všem očekáváním získal mistrovský titul, letos se pohádkového příběhu dočkali v Huddersfieldu. Tým z města ležícího mezi Leedsem a Manchesterem byl ještě loni blízko sestupu do třetí ligy, na chvost tabulky jej tipovali i odborníci pro tuto sezonu. „Teriéři“ ale od léta budou poprvé po více než 40 letech hrát Premier League. Kdo a co stojí za jejich nečekaným vzestupem?

Šampaňské teče proudem, hráči v černo-žlutých dresech bouřlivě slaví, kabinou se nese pokřik „Je jenom jeden Ian Holloway.“ Proč? Anglický trenér totiž před sezonou tipoval, že Huddersfield jistojistě spadne. Zatímco „teriéři“ slaví senzační postup, Hollowayovi Queens Park Rangers zakončili sezonu na 18. příčce.

Při oslavách ale nešlo jen o to vmést úspěch rivalovi do tváře. Huddersfield se vrátí do nejvyšší soutěže poprvé od roku 1972 a vydělá si pohádkové peníze, konkrétně 170 milionů liber (přes 5 miliard korun). To je pro tým, který měl čtvrtý nejnižší rozpočet v Championship a nejlepší hráče platí oceňuje maximálně deseti tisíci librami týdně vítaná finanční injekce.

Jako odměnu svým fanouškům navíc Huddersfield chystá super dárek. Permanentkáři, kteří sezonní vstupenku kupují alespoň od roku 2009, si novou permici na zápasy Premier League budou moci koupit jen za 100 liber. Jeden zápas je tak v přepočtu vyjde na 150 korun.

Cesta k oslavám nebyla zrovna jednoduchá. Huddersfield vybojoval páté místo zaručující postupové play-off i přesto, že měl jako jediný z první desítky pasivní skóre (56:58). V samotných vyřazovacích bojích navíc nevstřelil ani gól - skóre semifinále vyrovnal vlastním gólem stoper Sheffieldu Wednesday Lees, Huddersfield pak postoupil díky penaltám. Na pokutové kopy zvítězil i ve finále, když udolal Reading vedený legendárním stoperem Jaapem Stamem.

Wagnerův moneyball

V souvislosti s úspěchem „teriérů“ se skloňuje hlavně jméno německého kouče Davida Wagnera. Dobrý kamarád Jürgena Kloppa, kterému byl mimochodem svědkem na svatbě, byl ještě na podzim roku 2015 trenérem rezervy Borussie Dortmund. Podceňovaný tým přezval v listopadu téhož roku a z „no name“ mužstva udělal účastníky nejprestižnější ligové soutěže. Kouč, kterého dříve zmíněný Holloway označil za nedostatečně zkušeného

Wagnerova práce se Kloppem poměrně inspiruje. 45letý Němec se vyžívá v přestupovém „moneyballu,“ umí najít podceňované hráče s dobrým porozuměním jeho taktiky a získat je za nízké částky. Za necelé 2 miliony liber přivedl Christophera Schindlera z 1860 Mnichov, zadarmo získal další dva Němce, Chrise Löweho z Kaiserslauternu a Michaela Hefeleho z Dynama Drážďany. Právě na nich postavil pevnou obranu, která jistila mladého gólmana Dannyho Warda, který přišel na hostování z Liverpoolu od kamaráda Kloppa. Ofenzivně laděný Löwe se mu navíc osvědčil i při útočných výpadech.

David Wagner dovedl Huddersfield do Premier League • Foto Reuters

Hráči získaní na hostování byli klíčoví v záložní řadě. Konžan Elias Kachunga přišel z Ingolstadtu jako útočník, Wagner ale na hrotu upřednostnil Nahkiho Wellse a Kachungovi našel místo na pravém kraji zálohy. Šestadvacetiletý Afričan se mu za to odvděčil 12 brankami, se kterými se stal nejlepším střelcem týmu.

A pak je tu Aaron Mooy. 26letý záložník ještě nedávno válel za Melbourne City doma v Austrálii, než si ho vytáhl spřátelený anglický klub Manchester City. V nabitém kádru ani nedostal šanci, během prvního týdne byl nabídnutý na hostování. Wagner po něm okamžitě sáhl a našem v něm klenot - hluboko posazeného záložníka, který byl hlavním tvůrcem hry Huddersfieldu.

Není divu, že o záložníka, který byl původně do Huddersfieldu pouze „odložen,“ se nyní zajímají kluby z Premier League jako Southampton nebo Bournemouth, a nabízejí za něj 20 milionů liber (607 milionů korun). A udržet by ho chtěl samozřejmě i německý kouč. "Je srdcem naší hry," ocenil po postupu jeho kvality.

Před Wagnerem stojí po zisku postupu do Premier League výhra ještě jednou taková. Klub chce opět co nejlépe doplnit o hráče zapadající do jeho taktického systému a v nejvyšší soutěži se s nimi udržet. Někteří experti kriticky tipují, že "teriéři" překonají neslavný rekord Derby County v nejnižším počtu získaných bodů. I ti největší experti se ale v takových předpovědích můžou mýlit. Jen se zeptejte Iana Hollowaye.