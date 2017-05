Pokorný si zlomil nos, hrát bude s maskou: Mám boule, jako bych nespal

„Otok se rozlil všude okolo, takže pod očima mám boule, jak kdybych dlouho nespal. Vypadá to však hůř, než jaké to je, ale pro mě je to úplně první zlomenina v životě. Naštěstí je to jen nos a nic vážného, takže si vyzkouším, jaké to je hrát s maskou,“ prozrazuje pro isport.cz Lukáš Pokorný.

Poslední kolo francouzské ligy na hřišti Angers SCO absolvuje s karbonovým krytem, který mu ve Francii vyrobili na míru přesně na toto jedno utkání.

„Byl jsem na „skenu“ obličeje, kde mě nafotili ze všech stran a ve čtvrtek jsem si masku vyzvedl. Budu ji mít jen na tento jeden zápas, protože po narovnání bude mít nos vlastně jinou velikost a i obličej bude jinak opuchlý, takže si případně budu muset udělat jinou. Ovšem myslím si, že už to nebude potřeba a že už to bude v pořádku,“ říká exliberecký obránce, jehož zákrok narovnání nosu čeká v příštím týdnu.

Je serai comme Zorro👃🏻😎 — Lukáš Pokorný (@PokornyLukas) May 16, 2017

A jak ke zlomenině došlo? „V minulém utkání s Lyonem, hned na začátku druhého poločasu asi ve 47. minutě, jsem šel po útočné standardce do hlavy a i s míčem jsem trefil hlavu protihráče. Hned mě to začalo bolet, ovšem myslel jsem si, že to nic není, jenže najednou jsem měl celou ruku od krve a docela dlouho trvalo, než se krvácení zastavilo,“ vzpomíná na nepříjemnou chvilku třiadvacetiletý stoper.

„Celkem mě to vystrašilo, protože na krvácení z nosu netrpím. A když jsem viděl, že tamponem to nejde moc zastavit, bál jsem se, aby to nebylo něco horšího... Naštěstí je to dobré, furt je to pouze zlomený nos, takže nic, co by mě mělo výrazně omezovat,“ vykládá liberecký rodák, který do jihofrancouzského klubu přestoupil v zimní pauze.

Během prvních měsíců si však vypracoval solidní pozici. A již dnes ví, že v posledním kole bude určitě hrát. Zlomenému nosu navzdory. „Alespoň to vím o pár dnů dříve, když mě poslali udělat si masku. I trenér na tiskovce říkal, že budu hrát s maskou. Snad poslední zápas odehraji, vyhrajeme a uděláme si lepší prázdniny, protože sérii teď nemáme bůhvíjakou a výhra by nám hodně pomohla,“ uzavírá hráč Montpellier, který sice v lize prohrál čtyřikrát v řadě, avšak záchranu má před posledním kolem přesto jistou.