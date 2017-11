Čas pro Schicka! Ukázal se i za pár minut, nahradí v sestavě Džeka?

Připravte se, chvíle Patrika Schicka v AS Řím právě nastává. Po vykurýrování svalového zranění nastoupil na osm minut (včetně nastavení) v utkání proti FC Janov. Remízové utkání v posledních vteřinách málem rozhodl. I když trenér „giallorossi“ Eusebio di Francesco tvrdí, že je připravený sotva na šedesát procent utkání, v italských médiích se spekuluje, že by český útočník mohl naskočit do základní sestavy už v pátek proti SPALu Ferrara.

V bývalém působišti Sampdorii Janov ukázal Patrik Schick, že nemá problém naskočit do utkání z lavičky náhradníků. Jedenáct ze svých branek v minulém ročníku Serie A trefil právě poté, co se do utkání zapojil jako střídající hráč. Moc nechybělo a umění adaptability názorně předvedl i ve svém druhém startu za AS Řím.

V závěrečné minutě nastavení, kdy se favorit hnal na půdě FC Janov bez vyloučeného Daniele de Rossiho za vítězstvím, ve skluzu málem dopravil míč do branky. Jen pozorný gólman Mattia Perin zkazil českému útočníkovi radost. Konečný rezultát zněl 1:1.

„Těžko soudit hráče, který odehrál jen krátký časový úsek. Ale nějaké pocity mám. Do utkání vstoupil dobře, dokonce mohl vstřelit branku. V příštích dnech budeme hodnotit, zda už může nastoupit od začátku. Zatím mi přijde, že na devadesát minut není připravený. Tak na šedesát,“ uvedl Eusebio di Francesco, trenér AS Řím.

Džeko má střelecký půst

Schick zatím stihl za „giallorossi“ odehrát jen třiadvacet minut. Vinou svalových obtíží se opakovaně vracel z marodky do plného zatížení. Teď je konečně fit a připraven postupně plnit obří očekávání, která do nejdražšího hráče AS Řím vkládá celá organizace i netrpěliví fanoušci.

Není to tutovka, ale v italských médiích se čile spekuluje o tom, že by jednadvacetiletý střelec mohl dostat první velkou šanci už v pátek, kdy se Římané představí na svém stadionu v duelu proti SPALu, nováčkovi italské ligy.

Důvod je nasnadě. Klíč od branky soupeře ztratil Edin Džeko, po fantastickém rozjezdu do sezony se netrefil v devíti duelech v kuse. Naposledy skóroval 18. října na trávníku Chelsea v Lize mistrů.

Bosenský střelec navíc nutně potřebuje vysadit z brutálního tempa. Od začátku ročníku, během tří měsíců, odehrál kompletní porci osmnácti utkání, ve všech nastoupil v základní sestavě a jen dvakrát ho Di Francesco stáhl ze hry předčasně. Okno pro Patrika Schicka je, zdá se, otevřené dokořán.