Famózní Vydra. Stihl dva nádherné góly během úvodního poločasu!

Český útočník Derby County Matěj Vydra se raduje z branky do sítě HulluProfimedia.cz

Na reprezentační pozvánku pro duely s Německem a Severním Irskem jeho výkony nestačily. Matěj Vydra ale v Anglii dělá všechno pro to, aby si ho trenér českého národního týmu Karel Jarolím pro příště všiml. V pátečním utkání anglické Championship mezi Derby County a Hullem stihl během prvního poločasu vstřelit úvodní dvě branky utkání a načal domácí kanonádu.

Minulá sezona Vydrovi příliš nevyšla, do té aktuální ale vkročil skvěle. Nejlepší představení si nachystal v 6. ligovém kole druhé anglické Championship proti Hullu.

Pětadvacetiletý forvard otevřel skóre zápasu už v 15. minutě. Parádním přímým kopem na vzdálenější tyč nachytal hostujícího gólmana McGregora a rozjásal zaplněný stadion.

To ale zdaleka nebylo všechno. Vydra udeřil znovu o dalších devatenáct minut později. Kolega z útoku David Nugent mu ve vápně sklepl balon, Vydra na nic nečekal a obří ranou poslal míč podruhé do sítě. Derby pak pokračovalo v úžasném prvním poločase, přidalo ještě dvě branky a do šaten odcházelo s luxusním náskokem.

V šesti odehraných zápasech už český útočník vstřelil čtyři branky, pravidelně nastupuje a konečně ukazuje svou třídu. Přesto se hráč zvyklý na ostrovní fotbal do poslední reprezentační nominace Karla Jarolíma nevešel.

„Sledujeme všechny hráče. V Anglii nastupuje spíš pod hrotem. V kvalifikaci jsme ho tady také měli, ale nebyli jsme s ním úplně spokojení. Když bude podávat dobré výkony, může tady být znovu,“ vysvětlil Jarolím.

Vydra v neúspěšné kvalifikaci zasáhl pouze do úvodních dvou duelů. Proti Severnímu Irsku (0:0) odehrál osm minut, v Německu nastoupil od začátku a na hřišti strávil 75 minut. Ani jednou se ale nedokázal prosadit.

VIDEO: podívejte se na oba góly Matěje Vydry