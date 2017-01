Enrique možná skončí v Barceloně. ŠEST trenérů, kteří ho mohou nahradit

Barcelona možná bude brzy hledat nového trenéra, Luis Enrique může v létě skončit • FOTO: Koláž iSport.cz

Má smlouvu do konce sezony a zatím se ani nemluví o tom, že by ji měl prodloužit. Podle informací ze Španělska je dost možné, že trenér Luis Enrique na lavičce Barcelony v polovině roku 2017 skončí. A deník Marca už přišel se seznamem jeho možných nástupců. Kdo by mohl Enriqueho v katalánském týmu nahradit? Podívejte se v článku.