VIDEO: Světový fotbal - střelecký parkur

Správný výběr místa, přesná časovaná přihrávka a střelba – jak to spojit do fungujícího celku? Může k tomu posloužit tohle cvičení. Podívejte se.

Dva hráči (B, C) se postaví zády doprostřed užších stran obdélníku zhruba 2x3 metry, který je z kloboučků vytyčený asi 20 metrů před bránou. Hráč A stojí s míčem čtyři metry před obdélníkem a začíná přihrávkou na prostředního spoluhráče.

Ten mu prvním dotykem vrací míč a odcouvá za klobouček do strany, aby si vytvořil prostor pro případnou narážečku. Balon však míří opět prvním dotykem na hráče C, jenž se mezitím nabídl pro přihrávku ke kloboučku. Převezme míč do pohybu a střílí – buď na brankáře, nebo do určeného okénka brány, které vymezíme.

Druhá varianta: Hráč A přihrává hráči B, ten mu naráží zpět. Následuje přihrávka hráči C, který vrací zpět hráči B. Od něj směřuje průniková přihrávka mezi dvěma kloboučky na nabíhajícího hráče C, který zakončuje.