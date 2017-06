FAČR reaguje na kritiku Olomouce: Snažíte se zakrýt vlastní chyby

Sigma Olomouc ve svém vyjádření pohrozila, že spornou záležitost prodiskutuje na půdě představenstva a možná ji předá k soudnímu řízení. FAČR se takového kroku neobává, neboť si není vědoma žádného porušení, které by mohlo označit páteční valnou hromadu za neplatnou.



Jednoznačně považuje za správné, že dvěma zástupcům Sigmy Petru Konečnému a Miroslavu Koutkovi bylo hlasovací právo odebráno, neboť olomoucký klub porušil Stanovy FAČR. Odkazuje při tom na článek 20 odst. 4, kde se píše, že „jako delegát Valné hromady nebude připuštěna osoba vyslaná tím členským klubem, krajským fotbalovým svazem, okresním fotbalovým svazem nebo Pražským fotbalovým svazem, jehož statutární nebo kontrolní orgán nebude složen bezvýjimečně z členů Asociace“.

Evidentní je, že Olomouc (stejně jako dalších osmnáct profesionálních klubů) tuto podmínku nesplnila. Podle FAČR proto nemohlo dojít k porušení práv klubu a zvolení jiného postupu označuje za „frapantní porušení stanov“.„Pisatel (olomouckého) vyjádření se snaží ustanovení článku 20 odst. 4 Stanov FAČR označit za ‚sporné‘ či zpochybnit jeho soulad se zákonem. To i ono je ovšem jen zřejmým lamentováním toho, kdo si stanovy pořádně nepřečetl a nebyl tak schopen zabezpečit, aby se jeho klub choval v souladu s nimi. Neznalost pisatele vyjádření jde ovšem ještě dál. Požadavek obsažený v daném ustanovení totiž označuje jako ‚nový‘, zjevně však ztrácí ze zřetele, že jde o požadavek obsažený ve Stanovách FAČR již dva roky,“ upozornil Jan Pauly, ředitel Legislativně právního oddělení FAČR.„Fotbalová vláda“, kterou v úterý po rezignaci opustil vazebně stíhaný Miroslav Pelta, zároveň zdůrazňuje možnost nápravy, již valná hromada umožnila, aby všech devatenáct klubů své pochybení napravilo dodatečnou registrací členů svých orgánů jako členů FAČR. Prý to mimo jiné „ukazuje technickou vyspělost FAČR a její pevné demokratické kořeny“.„Drtivá většina členských klubů tuto příležitost využila a nápravy dosáhla, takže se jejich delegáti mohli i nadále účastnit Valné hromady FAČR s hlasovacím právem. Ne tak ovšem SK Sigma Olomouc,“ říká Jan Pauly. Sigma a Baník Ostrava nestihly zaplatit členství během avizované přestávky, ale až s několikaminutovým zpožděním. Následně o navrácení hlasovacího práva do jejich rukou hlasovali delegáti a tuto možnost zablokovali osmdesáti hlasy v české komoře.„Vedení FAČR – jakkoli samozřejmě přiznává každému členu fotbalové asociace právo na vyslovení vlastního názoru – je nuceno všechny tyto verbální útoky jednoznačně odmítnout. Považuje je, stejně jako ostatně celé vyjádření, jako projev pisatelovy snahy zakrýt vlastní chyby a chyby svého klubu očerňováním a nepodloženými výpady proti FAČR,“ dodává asociace.

