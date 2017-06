Superpohár je tady! Slovan by u nás vlezl do TOP 5, tvrdí zlínský kouč Páník

Domácí MOL Cup se svým týmem v květnu ovládl. A co Superpohár se slovenským gigantem Slovanem Bratislava? O to se zlínský kouč Bohumil Páník pokusí zítra večer v Uherském Hradišti. Ví, že jeho soubor nebude favoritem. Už proto, že teprve skládá kádr na novou sezonu a v přípravě je teprve od pondělí. Zato stabilizovaného soupeře čeká už za týden předkolo Evropské ligy. „Slovan je obrovsky herní mužstvo,“ líčí Páník.

Jak berete Superpohár?

„Je to nová věc, která tu ještě nebyla. Uvidíme, jak tahle myšlenka přežije. Termín utkání je bohužel nešťastný. V přípravě jsme teprve od pondělí, hráči dostali v prvních třech dnech trošku za uši. Ve čtvrtek už jsme zvolnili. Doufám, že to vyjde a budeme připraveni. Slovan má v tomto náskok, je určitě dál. Požádal o změnu termínu kvůli předkolu Evropské ligy a my jsme vyšli vstříc. Nechceme nikomu brát šanci postoupit. Pro soupeře je to generálka. Kdyby se hrálo těsně před ligou, troufnu si tvrdit, že by to byla podobná propagace fotbalu jako při finále MOL Cupu v Olomouci. Fanoušci, a nejen ti Zlínští, by byli zvědaví na nové hráče.“

Co pro vás znamená značka Slovan Bratislava?

„Každý rok máme zájem s ním hrát, ne vždy se to podaří. Tradice toho klubu je obrovská. Slovan má evropský punc, bude hrát evropské poháry. Je to pro nás zkouška toho základního kádru, který nyní máme k dispozici. Chci, aby se ukázalo, zda ti hráči na pohárová utkání opravdu mají anebo je potřeba mužstvo posílit, abychom obstáli. Trošku nám vadí tvrdé terény, ale na druhou stranu hráči nemohou mít pořád na růžích ustláno. Musí také něco přežít. Za mých časů se i v létě trénovalo na škváře.“

Nevadí vám, že zdaleka nemáte kádr pohromadě?

„Zatím máme tři hráče, z toho bych měl moct dva (Džafiče a Bartošáka) použít. Registrují se jejich smlouvy. Podio musí nejprve dokončit smlouvu na Slovensku. Taková je situace, musí se s ní pracovat. Čas je samozřejmě neúprosný. Záleží na typu hráče. Někomu stačí dva tři týdny, aby se plně aklimatizoval. Jinému to trvá půl roku nebo i rok. To si nevyberete. Ale co se týká nových kluků, kteří už s námi trénují, tam by neměl být žádný problém. Jsou to vyzrálejší borci. A ti, co mají přijít, taky nejsou žádní ušáci. Všechno ukáže čas.“

Jste na Slovan připravení takticky?

„Než jsme odjeli do Hradiště, udělali jsme si průřez jeho třemi posledními utkáními. Některé věci tam byly vidět. Věnovali jsme tomu třicet minut. Slovan je obrovsky herní mužstvo, se Žilinou nejlepší na Slovensku. Mají spoustu cizinců, Balkánců i jiných národností. Vyhrávají s Trenčínem i s Trnavou, což něco ukazuje. Do naší první pětky by se Slovan herním pojetím a kvalitou kádru vlezl.“