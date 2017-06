Nejvytíženější fotbalista světa. Sánchez může být 7 let bez letní pauzy

Dokud může chodit, hraje. Zranění pro něho neznamená pauzu, ale pouze fakt, že do zápasu půjde v roli střídajícího hráče. Opora Arsenalu Alexis Sánchez je jedním z nejvytíženějších fotbalistů na světě. Statistici mu spočítali, že od roku 2013 až do 2020 může být bez letní pauzy. A to z důvodů hned několika reprezentačních akcí s Chile.