Kladno na pokraji vyřazení: Nevzdáme se! Inspiruje nás Chomutov, říká Burger

V rukách měli vyrovnání série. Šanci však upustili a čeká je těžká zkouška. Kladenští hokejisté neudrželi vedení ve druhém semifinálovém utkání na svém ledě proti Jihlavě a padli 3:4 v prodloužení. Výběr Pavla Patery ztratil vyhraný zápas ve 47. minutě, když Dukla během patnácti vteřin dvakrát skórovala do brány Miroslava Hanuljaka. „Nevím, co se stalo. Asi jsme si mysleli, že to u nás Jihlava nechá. Byl to rozhodující moment,“ sklesle litoval dvaatřicetiletý gólman.

Tlak je enormní a sen o baráži se vzdaluje. Na Kladně si to místní družina po sobotní porážce připouští. Přitom nechybělo málo, aby byla partie s jihlavskou Duklou vyrovnána na 2:2. Rytíři hráli dvě třetiny daleko aktivněji a dokonce využili dvě přesilovky. Prokaučování zápasu však přišlo ve třetí části, když hosté přidali na urputnosti. Osudnou se stala 47. minuta, kdy Jihlavští vstřelili dvě branky během patnácti vteřin.

„Třetí třetinu jsme neodehráli dobře. Přišlo mi, že už jsme měli hlavu v oblacích. V play off je něco takového velká chyba. Ve vyřazovací části se musí hrát do konce a to jsme zkrátka nezvládli. Je třeba dřít. Kdybychom odmakali i třetí část a dali do toho více vůle a srdce, tak bychom to nějak ukopali,“ má jasno gólman Rytířů Miroslav Hanuljak.

Bláznivou čtvrt minutu si strážce kladenské brány bere na svá bedra. „Vyčítám si vyrovnání Jihlavy. Hlavně druhý gól. Žádná extra rána, ale pěkně to trefil. Nezvládl jsem chytit puk. Je to moje chyba. Řekl bych, že šlo o rozhodující branku.“ O momentu utkání měl jasno i kapitán Rytířů Jiří Burger. „Je to velká škoda takhle ztratit vyhraný zápas během patnácti vteřin. Ty dva góly jsem ani pořádně neviděl, takže nemám slov.“

Osmatřicetiletý bard nepopírá, že situace je kritická. Snaží se však být pozitivní a svůj tým hodlá inspirovat počinem Chomutova v předkole play off, kdy Piráti museli zkousnout dva těžké domácí výprasky (1:7 a 1:6) a přesto nakonec dokázali otočit stav série a postoupit do extraligového čtvrtfinále. „Výkon, který předvedl Chomutov a také Plzeň nám může být příkladem. Bude hrozně těžký dostat sobotní porážku z hlavy, ale přijdeme na trénink a tam na ní zapomeneme,“ věří Burger.

Hlavu dolů Kladno nesklání. Podle Hanuljaka může být nepříznivý stav 1:3 pro Rytíře jednodušší. „Už nemáme co ztratit. Musíme odvést maximum. Pokud prohrajeme, tak žádné příště nebude. Řekl bych, že se můžeme uvolnit, trochu si odpočinout a jet do Jihlavy s čistou hlavou. My rozhodně nic nevzdáváme. Chceme to otočit! Kdybychom neměli touhu po obratu, tak ani nemusíme hrát hokej. Zkrátka jedeme v pondělí ven pro výhru.“