Drama ve Vsetíně! Chvíli ticho, pak totální euforie… Postup je blízko

Ten Lapač fakt jednou spadne… Včera už to bylo blízko. Když Vsetín v prodloužení překlopil na svou stranu hokejovou válku s Havlíčkovým Brodem (4:3) v kvalifikaci o postup do WSM ligy, (pře)vyprodaný zimák šílel. Věrní cítí, že průnik o patro výš je blízko. Konečně!

Koncentrace nadšení ve valašském hokejovém chrámu dosahovala maximálních hodnot. Neskutečné drama sebralo i kouče Jiřího Dopitu, který si po Kajabově vítězné ráně padl do náruče s kolegou Lubošem Jenáčkem a pak vyčerpaně dosedl na lavici. A nehnutě seděl… Měl toho fakt dost. Jako by sám hrál a nechal na ledě celé srdce.

„Furt nám zbývá jeden zápas a jeden krok, ale věřím, že to zvládneme,“ ulevil si útočník Jakub Čuřík. Závěr byl hororový. Vojtěch Šilhavý v přesilovce trefil bekhendem gól na 3:2, jenže jeho parťák Tomáš Vávra půl minuty před koncem zalehl puk ve vlastním brankovišti. Verdikt sudího? Trestné střílení! „Musí mít koule, aby tohle písknul. Ale byl blízko, asi to viděl,“ pokrčil rameny jednatřicetiletý Čuřík.

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Plný dům a euforie. Hokejový Vsetín zažívá velkou renesanci • VIDEO Marek Tlusťák

Když Miroslav Třetina nájezd s bravurou proměnil, Lapač se proměnil na chvíli na místo duchů. Také Čuříkovi bylo úzko. Vsetínští dohrávali posledních pět minut v oslabení, bránili se tlaku protivníka. Dlouho úspěšně, o těsný náskok však nakonec přišli.

„Samozřejmě jsme měli na deset vteřin hlavy dole, ale snažili jsme se být pozitivní a chtěli získat ten druhý bod. Ten nahoře to viděl, zaplaťpánbůh. Přiklonilo se k nám štěstí, které jsme si zasloužili. Měli jsme furt puk na holi, plno gólovek,“ vyprávěl útočník, jenž emotivní zápas nedohrál.

Po radosti z gólu na 3:2 mu tělo vypovědělo službu. Čuřík chytl křeče a ve dveřích střídačky se zhroutil. „Vypnuly mi nohy a šel jsem k zemi,“ popsal po dramatu. „Snažil jsem se do sebe nacpat nějaké magnesium, ale už to nešlo,“ dodal. Diváci na stadionu postupně svlékali svršky, vzduch se brzy vydýchal. „Bylo strašné horko, šílený led. Tyhle podmínky vyhovovaly Brodu, který jenom nahazoval puky a všechno střílel na bránu. My jsme takoví, že chceme mít puk na hokejce a tvořit hru,“ připojil útočník Tomáš Vávra, autor prvního gólu.

Vsetín v kvalifikaci bodově dorovnal dnešního soka. A protože má výrazně lepší celkové skóre, je blizoučko k postupu do druhé nejvyšší soutěže. V podstatě by mu mělo stačit, když ve čtvrtek vyhraje v základní hrací době v Jablonci. Tedy na ledě nejslabšího účastníka baráže. „Celou sezonu jsme neskutečným způsobem odmakali a oddřeli. Věříme ve svou sílu,“ dodal odhodlaně Vávra.

Kvalifikace o první hokejovou ligu - 4. kolo:

Vsetín - Havlíčkův Brod 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0).

1. Vsetín 3 1 2 0 10:5 6 2. Havlíčkův Brod 3 1 2 0 8:7 6 3. Jablonec nad Nisou 2 0 0 2 2:8 0