Andrej Nestrašil v Carolině končí, míří za Hanzlem do Nižněkamsku

Ruský klub, kam koncem května zamířil další český forvard Robin Hanzl z Litvínova, příchod šestadvacetiletého pražského rodáka zatím oficiálně neoznámil. "Andrejovo angažmá v KHL řešíme. Dohodě jsme blízko, ale ještě k ní nedošlo, nic tedy nelze blíž komentovat," uvedl pro server hokej.cz Vladimír Vůjtek mladší ze společnosti Eurohockey Services.

Kontroverzní kouč Nižněkamsku Andrej Nazarov už má ale zcela jasno. "Nestrašil už se k nám připojil. Moc jsem o to stál, aby ho Něftěchimik získal," prohlásil Nazarov pro ruský deník Sport-Express.

"Jde o všestranného útočníka, jenž může hrát na pozici centra i na křídle. I proto jsem ho chtěl. Jako hokejista se mi velmi zamlouvá. Je v zajímavém věku, má zkušenosti a přitom se může ještě zlepšovat," doplnil Nazarov.

Odchovanec pražské Slavie Nestrašil působil v zámoří od sezony 2008/09, kdy vstoupil do juniorské QMJHL. Před osmi lety ho draftoval do NHL Detroit, ale debutu ve slavné lize se dočkal až v ročníku 2014/15, kdy také putoval do Caroliny.

Za Hurricanes odehrál v minulé sezoně 19 zápasů a připsal si pět bodů za gól a čtyři nahrávky. Celkem má v základní části NHL na kontě 128 odehraných duelů a 48 bodů (17+31).