Pavelec? Nejlepší hráč, chválil gólmana kouč. A přidal se i kapitán

Utkání na ledě Stars bylo důležité, byl to takzvaný zápas o čtyři body. Oba týmy jsou totiž divizními soupeři, navíc měly i stejný počet bodů. Jets teď mají o dva náskok, i když Dallas má dva zápasy k dobru. Domácí se snažili, přesto ze 42 střel nedokázali vytěžit výhru a Winnipeg se poprvé v sezoně radoval ze tří vítězství za sebou.

Pavelec soupeře pořádně hypnotizoval, třeba v důležité třetí části hry zapsal hned 15 zákroků. Několik navíc velmi důležitých proti hlavním hvězdám Dallasu. Ty se zase tak často nemýlí. Podobnými výkony pomáhá nejen sobě, ale hlavně týmu a spoluhráčům.

„Vidíte na něm, že v lize už má něco za sebou. Je seběvědomý a klidný, jen tak něco ho na ledě nerozhází," chválil autor dvou branek Mark Scheifele. „Předvedl několik hodně dobrých zákroků a když jsme potřebovali, byl tam pro nás," dodal pro NHL.com.

Pavelcovi hodně pomohla obětavá hra spoluhráčů, kteří se nebáli pouštět do blokování střel a značně mu některé situace usnadnili. Jenže pak tu byly takové, na které zůstal sám. Například nájezd Jamieho Benna ve druhé třetině.

"Stalo se to hrozně rychle. Bylo to asi poprvé v kariéře, co jsem při přesilovce pět na tři musel řešit samostatný nájezd. Oba jsme čekali na pohyb toho druhého, snažil jsem se být trpělivý, čekat, čekat a pak udělat zákrok," popsal Pavelec možná rozhodující moment utkání.

VIDEO: Takhle Pavelec zastavil Benna

Jets po něm totiž založili protiútok a vstřelili díky Scheifelemu gól na 3:2. Dallas už se pak v zápase ani nedotáhl.

Od té doby, co v kabině znovu visí dres s Pavelcovým jménem Jets šlapou. Český brankář naskočil do šesti ze sedmi zápasů, vychytal čtyři výhry a pomohl k návratu na vítěznou vlnu. V každém utkání sice dostal minimálně tři branky, ale důležité je to, že tým mu věří a vítězí. A to se ukázalo i včera.

„Ne všechno klapalo tak, jak by mělo, ale když se nám zrovna nedařilo, Pavelec nás podržel," chválil i kapitán Blake Wheeler.

Příští soupeř? Otloukánek ligy Colorado.

VIDEO: Sestřih utkání Dallas - Winnipeg