Gudas mírnil výprask Philadelphie, Crosby si připsal tisící bod

Gudas se trefil poprvé od 7. ledna, když v úvodu druhé třetiny dobře podpořil útok a na hranici brankoviště usměrnil přihrávku Seana Couturiera mezi tři tyče. Český obránce tím snížil na 1:2, jenže Edmonton v rozmezí 28. až 37. minuty odpověděl třemi zásahy.

Flyers ještě na přelomu druhé a třetí třetiny zdramatizovali zápas i s přispěním asistence Voráčka, ale další komplikace nepřipustil Connor McDavid, který výstavní ranou uzavřel skóre.

VIDEO: Podívejte se na třetí gól Radko Gudase v sezoně

Sidney Crosby se stal 86. hráčem, který v NHL nasbíral tisíc bodů. Kanadský útočník potřeboval na dosažení magického milníku 757 utkání a pouze jedenáct hokejistů stihlo zdolat stejnou metu rychleji. Devětadvacetiletý centr získal všechny body v dresu Pittsburghu a v klubové historii dokázali totéž ještě Mario Lemieux a Jaromír Jágr.

Crosby si podmanil i výjimečný večer, ve kterém v prodloužení rozhodl o výhře Penguins 4:3 nad Winnipegem a v základní hrací době zaznamenal dvě asistence.

VIDEO: Podívejte se na historický zápas Sidney Crosbyho v sestřihu

NHL:

New Jersey - Ottawa 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 39. Phaneuf, 57. Karlsson, 59. Turris. Střely na branku: 21:35. Diváci: 13.908. Hvězdy zápasu: 1. Condon, 2. Phaneuf (oba New Jersey), 3. Schneider (New Jersey).

NY Islanders - NY Rangers 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Branky: 27. a 59. Ladd, 23. Lee, 44. Kuljomin - 7. Holden, 44. Vesey. Střely na branku: 23:27. Diváci: 15.795. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Ladd, 3. Kuljomin (všichni NY Islanders).

Pittsburgh - Winnipeg 4:3 v prodl. (2:0, 0:1, 1:2 - 1:0)

Branky: 1. Malkin, 7. Kunitz, 54. Kessel, 65. Crosby - 38. Laine, 45. Postma, 49. Byfuglien. Střely na branku: 39:47. Diváci: 18.638. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Fleury, 3. Malkin (všichni Pittsburgh).

Buffalo - Colorado 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 21. Reinhart, 56. E. Kane. Střely na branku: 32:23. Diváci: 18.335. Hvězdy zápasu: 1. O ?Reilly, 2. E. Kane, 3. Lehner (všichni Buffalo).

St. Louis - Vancouver 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Branky: 5. Pääjärvi, 18. Lehterä, 41. Tarasenko, 45. Steen - 11. Horvat, 29. H. Sedin, 47. Sutter. Střely na branku: 21:21. Diváci: 19.291. Hvězdy zápasu: 1. Steen, 2. Shattenkirk (oba St. Louis), 3. Horvat (Vancouver).

Minnesota - Dallas 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 20. Suter, 25. Haula, 54. Spurgeon - 46. Eakin. Střely na branku: 26:35. Diváci: 19.084. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Haula, 3. Spurgeon (všichni Minnesota).

Edmonton - Philadelphia 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Branky: 3. Hendricks, 16. Draisaitl, 28. Eberle, 29. Nugent-Hopkins, 37. Klefbom, 55. McDavid - 21. Gudas, 40. Simmonds, 48. B. Schenn (Voráček). Střely na branku: 25:36. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval šest gólů z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 76 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Hendricks, 3. Gryba (všichni Edmonton).

Los Angeles - Arizona 3:5 (0:2, 0:0, 3:3)

Branky: 49. a 60. Pearson, 52. Brown - 5. a 50. Perlini (na první Vrbata), 55. a 59. Martinook, 6. Rieder. Střely na branku: 44:22. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Perlini (Arizona), 2. Brown (Los Angeles), 3. Goligoski (Arizona).