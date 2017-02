Hertl přispěl gólem k výhře, Voráčkova trefa ve Winter Classic nestačila

SOUHRN | Ani gól českého útočníka Jakuba Voráčka nepomohl hokejistům Philadelphie k bodovému zisku na ledě rivala z Pittsburghu, když před zraky 67 318 diváků na fotbalovém stadionu Steelers prohráli 2:4. Cestu za výhrou naopak odstartoval gólem český útočník Tomáš Hertl a jeho jmenovec Tomáš Plekanec nahrával na vítězný gól Montrealu na ledě velkého rivala z Toronta. V dalších utkáních už Češi nebodovali, ale Columbus nastřílel New Yoku Islanders sedm branek a derby mezi Devils a Rangers ovládli Jezdci.

Český útočník Jakub Voráček nechyběl společně s Radkem Gudasem a brankářem Michalem Neuvirthem v sestavě Philadelphie ve venkovním utkání na ledě Pittsburghu. Duel velkých rivalů sledovalo na fotbalovém stadionu přesně 67 318 diváků a lépe si vedli domácí.

Voráček se na stadionu Heinz Fiedl, kde hrávají své zápasy fotbalisté Steelers z NFL, prosadil po krásné individuální akci. Ve 32. minutě vyhrál u zadního mantinelu souboj o puk, obhodil si jednoho z obránců a po výjezdu zpoza branky svým 16. gólem v sezoně snížil na 1:2.

O dvougólové vedení Penguins se předtím postarali nejlepší střelec ligy Sidney Crosby a v přesilovce Nick Bonino. Ve třetí třetině pak vrátil domácím dvoubrankový náskok Matt Cullen, Flyers ještě jednou snížili, ale v 55. minutě podtrhl výhru Tučňáků obránce Chad Ruhwedel. Celý zápas odchytal v brance Letců Michal Neuvirth a zaznamenal 25 zákroků.

VIDEO: Voráček dal pod širým nebem gól a byl třetí hvězdou

Do Toronta zavítal Montreal, který nejprve ve druhé třetině otočil z 0:1 na 2:1 a v prodloužení po přihrávce Tomáše Plekance zvítězil 3:2. Český centr bodoval po deseti zápasech bez bodů.

Už v sobotu večer nastoupili hokejisté New Jersey Devils bez Pavla Zachy proti New York Rangers a prohráli 3:4 po prodloužení.

Gólově se prezentoval také další český útočník Tomáš Hertl, jenž otevřel skóre na ledě Vancouveru. Jeho spoluhráč Joel Ward se po špatném střídání domácích dostal do samostatného úniku, který sice neproměnil, brankář Ryan Miller se ale při zákroku dostal mimo branku a český útočník dorazil puk do odkryté klece.

Canucks, kteří kvůli epidemii příušnic nastoupili bez pěti hráčů základní sestavy, ve 33. minutě vyrovnali zásluhou Daniela Sedina. Jenže 56 sekund před druhou sirénou vrátil Sharks vedení Patrick Marleau a ve třetí třetině potvrdili triumf dvěma góly v rozmezí necelých tří minut Mikkel Boedker a Logan Couture.

VIDEO: Tomáš Hertl otevřel skóre na ledě Vancouveru

Žraloci, kteří stejně jako domácí odehráli první zápas po týdenní přestávce, vyhráli na ledě Vancouveru podesáté v řadě.

Už v sobotu večer byly na programu čtyři zápasy, v nichž se radovaly převážně domácí celky. Los Angeles si po výborném obratu a dvou gólech Tylera Toffoliho připsalo vítězství 4:1 nad Anaheimem, za který nebodoval Ondřej Kaše.

V sestavě Columbusu naopak chyběl vinou zranění Lukáš Sedlák a Blue Jackets rozstříleli New York Islanders vysoko 7:0. Colorado si pak poradilo s Buffalem 5:3.

VIDEO: Parádní vítězná nahrávka Tomáše Plekance

Los Angeles - Anaheim 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)

Branky: 44. a 48. Toffoli, 49. Brown, 59. Carter - 17. Cogliano. Střely na branku: 33:32. Diváci: 18 230. Hvězdy utkání: 1. Quick, 2. Toffoli, 3. Pearson (vš. LA).

Nashville - Washington 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Branky: 22. a 53. Josi, 29. Forsberg, 32. Fisher, 60. Arvidsson - 2. Wilson, 58. Kuzněcov. Střely na branku: 26:26. Diváci: 17 150. Hvězdy utkání: 1. Josi, 2. Saros, 3. Forsberg (vš. Nashville).

Columbus - Islanders 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Branky: 25. a 38. Anderson, 19. a 47. N. Foligno, 6. Johnson, 13. Jenner, 54. Savard. Střely na branku: 45:24. Diváci: 18 183. Hvězdy utkání: 1. Korpisalo, 2. Savard, 3. Anderson (vš. Columbus).

New Jersey - New York Rangers 3:4 po prodl. (0:2, 1:0, 2:1 - 0:1)

Branky: 41. a 42. Palmieri, 39. Henrique - 7. Kreider, 18. Lindberg, 56. Clendening, 62. Zibanejad. Střely na branku: 39:40. Diváci: 16 514. Hráči utkání: 1. Zibanejad (Rangers), 2. Palmieri (New Jersey), 3. Kreider (Rangers).

Toronto - Montreal 2:3 po prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 11. a 42. Matthews - 28. Pacioretty, 37. Galchenyuk, 62. Shaw (Plekanec). Střely na branku: 34:28. Diváci: 19 843. Hráči utkání: 1. Galchenyuk (Montreal), 2. Matthews (Toronto), 3. Shaw (Montreal).

Pittsburgh - Philadelphia 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky: 12. Crosby, 27. Bonino, 42. Cullen, 55. Ruhwedel - 32. Voráček, 47. Gostisbehere. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii 60 minut a s 25 zákroky měl úspěšnost 86,2 %. Střely na branku: 30:37. Diváci: 67 318. Hvězdy utkání: 1. Guentzel, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Voráček (Philadelphia).

Colorado - Buffalo 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)

Branky: 3. a 60. Landeskog, 13. Grigorenko, 15. Barrie, 37. Comeau - 18. Reinhart, 30. M. Foligno, 38. Rodrigues. Střely na branku: 30:37. Diváci: 15 362. Hvězdy utkání: 1. Landeskog, 2. Nieto, 3. Smith (vš. Colorado).

Vancouver - San Jose 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky: 33. D. Sedin - 24. Hertl, 40. Marleau, 52. Bödker, 55. Couture. Střely na branku: 36:26. Diváci: 18 139. Hvězdy utkání: 1. Jones, 2. Tierney (oba San Jose), 3. D. Sedin (Vancouver).