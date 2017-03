Radí mu Prospal, chválí ho vedení. Sedlák o NHL zabojoval a teď nelituje

Na svou šanci se nadřel a pořádně, ale všechno to úsilí za to stálo. Ze čtyřiadvacetiletého Lukáše Sedláka se v tomto ročníku stal regulérní hráč NHL a vedení Columbusu přesvědčil natolik, že si ho pojistilo i na příští dvě sezony. Vydělá si během nich celkem 1,85 milionu dolarů. K ničemu takovému by ale možná nedošlo, nebýt přátelství s Václavem Prospalem.

Rodák z Českých Budějovic byl do NHL draftován v roce 2011 až v 6. kole. To není zrovna nejvýhodnější pozice, ale minulost ukázala plno hvězd, které na výběru talentů přišly na řadu později. Sedlák každopádně musel vědět, že pokud se mezi nejlepší chce prosadit, čeká ho pořádně tvrdá cesta. Nicméně měl štěstí, u Blue Jackets totiž v tu chvíli působil také borec, který o dřině něco ví.

Když býval Václav Prospal na ledě, nedal se přehlédnout. Hlavně pokud došlo na góly. Své střelecké úspěchy totiž často slavil jako kdyby právě vyhrál Stanley Cup. Hokej ho bavil, zbožňoval ho až do úplného konce aktivní kariéry. Tu uzavřel v roce 2013 jako nejproduktivnější hráč Blue Jackets v ročníku. Nikdy neodmítl reprezentaci, má zlaté medaile z mistrovství světa i bronz z olympiády. Lepšího učitele si Sedlák ani nemohl přát. Navíc oba pochází ze stejného města.

Tam se s Prospalem také v roce 2012 poprvé setkal a zkušenému matadorovi se okamžitě zalíbil. „Od první chvíle bylo vidět, že ten kluk ví, co chce," vzpomíná nyní dvaačtyřicetiletý Prospal. „Poznal jsem, že je samostatný, stojí nohama na zemi a ví, co ho čeká, aby se mohl posunout o úroveň výš," řekl pro Dispatch.com Prospal, kterého také potěšilo, že ve svém rodném městě měl českého borce ze stejného týmu NHL.

Každopádně než na nejůepší ligu světa Sedlák dosáhl uteklo hodně času. Prospal už je tři sezony v hokejovém důchodu, ale Columbus mu rozhodně není cizí. Ze střídačky mu přece šéfuje jeho oblíbený trenér John Tortorella a se Sedlákem je navíc dál v kontaktu. Často. „Cokoliv mi říká, tak zkusím," vykládá s pokorou nováček.

To se hodilo zrovna před pár dny. Defenzivně laděný centr se vracel do sestavy po jedenáctizápasové pauze způsobené zraněním a Prospal okamžitě přispěchal s radami.

„Psal jsem mu do zprávy, že jakmile se vrátí na led, bude se muset předvést! Ať jezdí po zadku, střílí," přiblížil Prospal. A pomohlo to, Sedlák při návratu skóroval z trestného střílení.

Lukas Sedlak makes it look easy on his penalty shot goal, the first of two shorties for the Blue Jackets. #CBJ pic.twitter.com/uyAbgFOg8Z — 1st Ohio Battery (@1stOhioBattery) March 19, 2017

Rad svého mentora si váží také proto, že starty zámořských kariér měli oba hokejisté dost podobné. Než Prospal poprvé v roce 1996 oblékl dres Philadelphie musel tři roky jezdit autobusem po zápasech v AHL. Stejně jako Sedlák, který už svou šanci chtěl vzdát, ale nakonec se ještě kousl.

„Přemýšlel jsem, co by jiní hráči dali za to, aby mohli být na mém místě," vzpomínal Sedlák a dodal, že až když si podobné myšlenky v uplynulé sezoně utřídil, začal se na ledě cítit dobře. A pak přišly také body.

Fantastické play off, ve kterém byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem a vůbec nejlepším mužem ve statistice +/- zakončil v AHL s týmem Lake Erie vítězstvím v Calder Cupu. Pak přišel podpis smlouvy s Columbusem a letní dřina zakončená jmenovkou na dresu týmu NHL.

„Lukáš není ten nejšikovnější a nejtalentovanější hráč, ale je to pracant a jeho odhodlání je příkladné," řekl generální manažer mužstva Jarmo Kekäläinen. „Není důležité. jak pohledná je práce na ledě, ale jestli ji hráč dokáže dotáhnout do úspěšného konce. A Lukáš to umí," chválil dál Fin.