Skončí Jágr na Floridě? Nenabízí mu smlouvu, v kabině měl říct, že půjde

Nikde jinde po svém návratu z Ruska před šesti roky nepůsobil dvě celé sezony na jedné adrese. Až na Floridě. Jaromír Jágr zaknihoval východní pobřeží USA do portfolia svých nejoblíbenějších míst, ovšem ani tady to nevypadá na trvalejší zakotvení. Podle informací Sportu slavný útočník po této sezoně Panthers může opustit. Ne snad, že by chtěl, ale situace uvnitř organizace nehraje v jeho prospěch.