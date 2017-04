Fanoušci křičeli, Sobotka byl hvězdou. Chyběl nám, řekl Tarasenko

Celých 1078 dní neoblékl dres St. Louis, odešel za penězi do Ruska. Co na tom, že chtěl být zpět už dříve, nepodařilo se a fanoušci Blues mu to klidně mohli dát sežrat. Místo toho se po vydařeném a gólovém zápase proti Coloradu (3:2) stal první hvězdou utkání a dočkal se hodně hlasitých ovací. „Cítím se skvěle a chci všem příznivcům poděkovat za jejich podporu," řekl v rozhovoru po utkání. Fanoušci ho hlasitě přivítali už na rozbruslení.

Je to jen pár týdnů, co pro teď už bývalého útočníka Omsku skončila sezona v KHL, ale hlavní část ročníku pro něj teprve začíná. Tak trochu překvapivě. Na boje o Stanley Cup se hráči vždy enormně těší, Sobotka ale asi dvojnásob. Do utkání NHL totiž naskočil po třech letech.

Jeho návrat do St. Louis byl sladký. V šatně potkal mnoho známých tváří, ale také hráče, kteří celý rok tvrdě dřeli a někomu z nich najednou tenhle "vetřelec" sebere místo. Jenže co naplat, zaslouží si ho. Dokázal to okamžitě, to když ve 44. minutě stál na správném místě a jen doklepl přihrávku od Jori Lehteräho. „Byla skvělá, měl jsem před sebou prázdnou bránu a zbývalo mi jen zakončit," pochválil finského kolegu a zároveň přiznal nervozitu.

VIDEO: První Sobotkův gól po návratu

„Padla na mě před prvním střídáním," řekl pro NHL.com muž, který má na kontě už 382 utkání v soutěži. „Cestou sem jsem vzpomínal, jaké to bylo tady hrát. Všechno se mi vrátilo, byl to skvělý pocit," těšilo poctivého centra.

Na ledě to klapalo, byl to ten starý Sobotka, jakého v St.Louis znali. Tedy kromě čísla. Jeho tradiční sedmnáctku už nosí Jaden Schwartz, takže český útočník cifry prohodil a stal se prvním hráčem historie Blues, jenž nosí na dresu číslo 71.

Sobotka with the goal and insane standing ovation. pic.twitter.com/FDmahPs6vJ — Minner Arena FanCave (@MinnerArena) April 10, 2017

"Nebyl jedenáct dní na ledě, musel se přesunout z Evropy a hokej v zámoří nehrál několik let. Přesto podal velmi kvalitní výkon," dodal trenér Mike Yeo, na kterého Sobotka skutečně udělal dojem. A ostřílený borec si tak hned může být jistější svým místem v sestavě.

Vítaly ho i známé tváře z kabiny a neobešlo se to bez tradičních vtípků. „Jak vypadal Sobotka? Myslíte na ledě, nebo jako obecně? culil se šprýmař a nejproduktivnější hráč týmu Vladimír Tarasenko. „Jsem rád, že je zpátky. Poslední roky nám chyběl," dodal už s vážnější tváří.

Reporter: "How did Sobotka look?"

Tarasenko: "You mean in the game or in life?"#stlblues pic.twitter.com/qQcO4ptysc — St. Louis Blues (@StLouisBlues) April 10, 2017

Sobotkův gól už pak byl jen příjemným plusem a parádním zakončením vydařeného večera. „Dobře, že se trefil. Myslím, že brzy ho začneme zase na ledě poznávat. Od středy zase začne prokazovat své fyzické schopnosti a bude se každý den zlepšovat," předpovídá pro stltoday.com útočník David Perron.

VIDEO: Sestřih utkání St.Louis - Colorado