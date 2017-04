Hvězdička kuriózně přišla o miliony a v šatně bručela: Nestačí jen být v NHL

Další ročník pryč a pro Buffalo znovu přichází duben a s ním prázdný kalendář. Postup do play off opět nevyšel, ale tentokrát to v šatně vyvolalo slušnou vlnu nevole. Naposledy se vyjádřil americký talent Jack Eichel, který si rýpnul do některých spoluhráčů a během závěrečných posezonních rozhovorů působil lehce kysele. Možná i kvůli finančnímu bonusu, který mu unikl o neskutečně malý kousek.

Už šestkrát v řadě Sabres nedokázali proklouznout do bitev o Stanley Cup (tentokrát chybělo 17 bodú), což je pořádná dávka proher. Minulý týden si postěžoval nejlépe placený hráč mužstva Ryan O´Reilly, prohrávání ho už nebaví. Teď se přidal také Jack Eichel, dvacetiletý borec a nejproduktivnější muž týmu.

Dvojka draftu z roku 2015 byla jedním z mála světlých bodů sezony. Sedmapadesát bodů v jednašedesáti utkáních je parádní vizitkou, nebýt zranění na začátku ročníku, mohlo být všechno jinak. Jenže právě na startu Eichel citelně chyběl, ztráta už se dohnat nedala. A to se mohl na ledě klidně přetrhnout.

Podobnou chuť do hry by potřeboval týmový lídr vidět i od ostatních, prý ji postrádal. „Věřím, že všichni tu chtějí vyhrávat, ale je rozdíl mezi vyhráváním a skutečnou snahou vítězit, do které se musí vložit píle a oddanost," řekl pro Buffalo News.

Třiatřicet utkání dokázali Sabres v tomto ročníku vyhrát, ale devětačtyřicet (z toho 37 v základní hrací době) skončilo porážkou. A to je to, co chce Eichel změnit a potřebuje k tomu jiný přístup některých kolegů.

„O tom je vítězná kultura. Nemůžete přece jen tak být spokojeni sami se sebou, ve chvíli, kdy se prohrává. Nejde být spokojený jen s tím, že jste v NHL," pálil ostrými Eichel.

On sám má za sebou bodově velmi dobrý ročník, přesto tvrdí, že se ještě nepřiblížil tomu hráči, jakým prý dokáže být. Ať je to jakkoliv, statistika 0,93 bodu na utkání z ročníku 2016/17 rozhodně není k zahození. I když je fakt, že ho teď možná chvíli bude pronásledovat.

Eichel měl totiž ve smlouvě luxusní bonus. Kdyby se dokázal dostat mezi TOP 10 ligových hráčů v průměrném počtu bodů na zápas, vyinkasoval by od klubu 2 miliony dolarů. K platu 925 tisíc ročně by to byl příjemný přivýdělek.

Jenže jeho 0,93 bodu na zápas stačilo pouze na jedenáctou pozici. Před ním skončil díky dvěma bodům v posledním zápase sezony Leon Draisaitl z Edmontonu, jeho bilance byla 0,94...