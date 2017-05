Konec českých nadějí. Anaheim a Kaše končí, Nashville je ve finále

Hokejisté Nashvillu porazili v play off NHL Anaheim 6:3, vyhráli celou sérii 4:2 na zápasy a poprvé v historii postoupili do finále Stanley Cupu. Hrdinou pondělního zápasu se stal útočník Colton Sissons, který vstřelil tři góly, včetně vítězného na 4:3. V dresu poražených jednou skóroval český mladík Ondřej Kaše, který byl mimo jiné posledním pravidelně hrajícím českým hokejistou letošní sezony. Dominik Simon z Pittsburghu a Marek Mazanec v play off do hry nezasáhli.