Nový kouč Floridy promluvil o Jágrovi: Mám problém vstávat a on pořád hraje

Kdo si pamatuje Boughnera ještě z dob jeho aktivní kariéry (NHL hrál mezi lety 1995-2006) tak ví, že šlo o pořádně houževnatého bojovníka, který nikdy neustoupil před žádným soubojem. Se stejným zápalem se také vrhnul do boje o pozici hlavního kouče v NHL a generálního manažera Floridy Dalea Tallona si tím úplně získal.

Tallon přiznal, že se pro Boughnerův zápal velmi rychle nadchl a z patnácti kandidátů, které potkal osobně a šesti, které zpovídal telefonicky, byl Boughner prostě nejlepší. „Za plno let práce v tomto oboru jsem mnoho trenérů potkal, zpovídal a vyrazil, ale tohle jsem ještě neviděl. Nikdo nikdy ještě nebyl takhle připravený," přiznal v rozhovoru pro Sun-Sentinel.

S aktivní kariérou Boughner skončil v Coloradu v roce 2006, ale už tehdy vlastnil tým OHL Windsor Spitfires. V ročníku 2010/11 si krátce zkusil pozici asistenta trenéra v Columbusu a na tu pak navázal v uplynulých dvou letech v San Jose. Poctivě se připravoval na další krok a když viděl šanci u Panthers, zakousl se a nepustil.

„Moje žena mě často potkala ve dvě hodiny ráno u počítače, kde jsem o Floridě studoval cokoliv, co se dalo. Chtěl jsem o té organizaci vědět absolutně všechno, od personálu až po management a majitele. I díky tomu se teď cítím na tomhle místě tak jistě," řekl během tiskové konference při svém zvolení.

To, že Boughner nemá v NHL zkušenosti z pozice hlavního kouče, prý nebylo pro Tallona měřítkem. Za šestačtyřicetiletým rodákem z kanadského Ontaria stojí i tak mnoho kvalitní práce. „Sám jsem NHL hrál, v OHL jsem byl majitelem klubu i jeho trenérem. Tuhle ligu a tuhle hru znám, jsem připraven," dodal.

Tým Windsoru dvakrát dovedl v OHL k vítězství v Memorial Cupu, se San Jose se zase dostal do finále Stanley Cupu. Sharks, kde měl na starost obránce, v předchozím ročníku pod jeho dohledem skončili pátí s nejnižším počtem obdržených branek.

Skvělé recenze navíc dostal také od současného kapitána mužstva Dereka MacKenzieho, který pod ním nastupoval v Columbusu a tak trochu také od Aarona Ekblada. Ten totiž kdysi byl velmi dobrým přítelem Boughnerova syna Bradyho a mladého beka Panthers v dobách hraní v Coloradu několikrát vzal do klubové šatny.

Sympaťák v šatně býval ale ostrým hochem na ledě. V osmi z deseti sezon NHL nasbíral přes sto trestných minut a celkem 111krát se zvládl poprat. I proto přezdívka Boogeyman, tedy něco jako bubák.

Celkem 216 minut také získal během 69 utkání v barvách Pittsburghu mezi lety 2000 a 2001. Tam strávil jeden a půl sezony, na dresu nosil "áčko" a v šatně nastupoval s Jaromírem Jágrem. Ten je teď sice volným hráčem, šance, že s Panthers podepíše je ale dost velká.

A co říká Boughner na to, že on už má za sebou dvanáct let práce v saku a jeho bývalý parťák, který byl na draftu jen o rok později, stále válí v NHL? „Já mám někdy problém ráno vstát z postele a on stále hraje. Nechápu to," kroutil jen hlavou.