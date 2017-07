Mrázek? Dře a může se vrátit tam, kde býval, chválí trenér brankářů

V posledním roce měl špatný přístup a na trénincích se s ním špatně pracovalo. Jeho frajírkovská povaha mu také nepomohla. To byly zprávy, které přišly z Detroitu poté, co bylo jasné, že klub nabídne gólmana během červnového rozšiřovacího draftu nováčkovi z Las Vegas.

Generální manažer Ken Holland tak trochu doufal, že Golden Knights po brankáři sahnou a jeho dilema tak vyřeší. Nestalo se, takže Howard i Mrázek pravděpodobně začnou jako konkurenti a vztah už asi bude vyostřenější, než dříve.

Do posledního ročníku vstoupil jako jednička český brankář, ale zdaleka mu to nešlo tak, jako předtím. Lepší výkony pak podával Howard, a když byl třiatřicetiletý brankář zdravý, byl rozhodně lepší. Do další sezony půjde Američan jako jednička, ale nabuzený Mrázek rozhodně může překvapit. A chce!

„Co jsem slyšel, tak Petr teď pořádně dře," řekl Salajko který drží dohled nad mladíky během nováčkovského kempu. „Nemá za sebou dobrý rok, ale určitě si uvědomuje, že mu končí smlouva. Chci s ním pracovat v příští sezoně trochu jinak a je také důležité, aby do kempu přišel s čistou hlavou," sdělil pro NHL.com.

Salajko navíc vidí v Mrázkově příběhu podobnost s tím Howardovým. Také on před dvěma lety zažil špatný ročník, do toho minulého vstupoval jako dvojka a díky tomu, že se kousl, si svou pozici zase vybojoval zpátky. A zařadil se mezi vážené veterány, kteří jsou mezi gólmany v NHL stále velmi žádaní.

„NHL je tvrdá soutěž a když přijdete o sebevědomí, je těžké ho získat zpátky. Když zhruba před dvěma lety Petr měl svou top formu, všichni jsme viděli, co dokáže. Patřil mezi tři nejlepší brankáře soutěže. Vyspělost je tady tedy hodně důležitá," popisuje Salajko.

V tom má podle něj navíc Howard výhodu, ve svém věku a se získanými zkušenostmi už lépe dokáže ovládat různé situace. „U Jimmyho se to projevilo až s roky, a tak trochu tady doufáme, že u Petra bude vývoj podobný. Jeden druhého potlačí dál a budou se prát o minuty na ledě," věří.

„Myslím, že Petr má stále před sebou jasnou budoucnost."