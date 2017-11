Proč Šipačov v NHL zhasnul? Nebyl připravený. Prý už trénuje v Rusku

Nicméně teď je jasné pouze to, že hvězdný Rus si jiném prostředí nezvykl a v novém týmu NHL vegas Golden Knights neoslnil, jak se čekalo. Zato velmi rychle zhasnul. A nejen to. Odmítl akceptovat tamní pravidla i podmínky svého bytí v organizaci. Tím mýdlová opera o jeho osudech vlastně začala.

Jakmile Šipačova poprvé poslali na farmu, dal přednost rodině a do týmu AHL Chicago Wolves se ani nedostavil. Ve Vegas to projednou přešli a dali Šipačovovi další šanci. Jakmile měl zamířit do Chicaga podruhé, jenom si tam zatrénoval a za zálohu Vegas opět nenastoupil. Místo toho odletěl zpátky za rodinou.

Klub mistra světa z roku 2014 suspendoval, nakonec s ním rozvázal stávající smlouvu. Dvouletý kontrakt měl Šipačovovi zajistit celkem devět milionů dolarů (asi 198 milionů korun), ale tyhle peníze nikdy neuvidí.

Kromě toho musí vrátit dvoumilionový podpisový bonus. Kdyby tak neučinil, smlouva platí dál a ruský útočník i všichni pohlaváři v KHL, která ho láká zpět, se můžou stavět na hlavu. Americký klub si práva na 30letého útočníka může ponechat až do jeho 35 let.

Hodně lidí si láme hlavu, v čem byl ten zádrhel, proč se do svého odchodu tak vynikající hráč nedokázal prosadit. Až teď vychází najevo, že Šipačov nepřišel do kempu v nejlepší kondici, jako by předpokládal, že mu NHL bude ležet u novou. V přípravě dostal hodně příležitostí, ale nepřesvědčil, že patří mezi šestici elitních útočníků. Dokonce, že vůbec patří do týmu Vegas.

Velké problémy s angličtinou

„Jedním z problémů byla jazyková bariéra. I přesto, že Vadim se poměrně rychle učil. Osvojit si angličtinu, to bývá nejtěžší součást adaptace, v tomto ohledu to mají jednodušší hráči z Evropy, kde je angličtina v podstatě druhou řečí. Když přijdete z Ruska, kde není tak běžná, je to jiná věc. Můžete znát pár slov, ale to nestačí, abyste chápali, co se děje. To je pak psychicky velmi náročné,“ řekl pro Sovětskij sport americký útočník Alex Tuch, který stejně jako Šipačov začínal sezonu na farmě.

Ruskému útočníkovi obstarali tlumočníka, jeho potíže však nespočívaly jen v tom, že se nedomluvil. V týmu k sobě neměl žádného krajana, o kterého by se případně mohl opřít. Musel si zvykat na jiný životní styl, jiný hokej. Šipačov si navíc do Vegas přivedl rodinu. To obnášelo mnohem víc starostí i mimo led, než by měl třeba mladík, který kromě hokeje nemá žádné další povinnosti a odpovědnost.

Především ale nebyl Šipačov vůbec připravený na to, že když přichází jako hvězda, automaticky jí bude taky v NHL. „Myslím, že někdy nebyl v pohodě. Snažili jsme se Vadimovi co nejvíc pomáhat, jenže já sám jsem Američan, ne ve všem jsem ho dokázal pochopit. Asi bývá lepší, když hráč přijde v mladším věku, přizpůsobí se pak rychleji. Ale to je individuální, někomu se to povede, jinému ne,“ dodal Tuch.

„Je taky důležité, jak je na tom člověk fyzicky, jak se dokáže připravit,“ přidal se Leo Komarov, rodilý Estonec s finským pasem, který působí v Torontu. „V NHL se trénuje jinak, tempo hry je dynamičtější. Potřebujete v lize strávit nějakou dobu, abyste si na to zvykli,“ uvedl. V NHL sehrál Šipačov jen tři zápasy. Zatím to spíš vypadá, že další už ani nepřijdou.