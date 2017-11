Ódy na Jágra, smekl kápo i trenér. Měl třikrát větší aplaus, smál se střelec

Jágr při trhání Rudých křídel ukázal, jaký je unikát. Pouze tři hráči v historii soutěže odehráli po dovršení 45 let zápas, ve kterém zaznamenali alespoň dva body. Jágrovi se to povedlo už čtyřikrát, Gordie Howeovi šestkrát a Chrisi Cheliosovi jednou.

"Jágrův útok byl dnes skvělý, i on samotný hrál výborně, byl strašně silný na puku, rozdával zajímavé přihrávky," chválil veterána kapitán týmu Marc Giordano, který si na match odskočil z porodnice, kde leží manželka Lauren s novorozenou dcerkou Reese Everly. "Prožívám úžasné časy, už se strašně těším, až odsud vypadnu a pojedu za nimi," přiznal se smíchem nyní už dvojnásobný otec.

"Už mi není osmnáct, produktivitu neřeším. Pro mě je důležité, abych se cítil dobře na ledě a byl týmu prospěšný," nedělal ze svého bodového přídělu vědu Jágr, který nedávno vynechal šest utkání kvůli potížím s třísly.

Jágr načal svůj bodový zápis v desáté minutě. Petr Mrázek vyrazil jeho střelu pouze před sebe a od těla dojíždějícího Marka Jankowského přeloboval puk českého gólmana. 23letý mladík tak přišel ke svému prvnímu gólu v NHL hodně mimoděk. "Je to úžasné, sen každého kluka, dát gól v NHL. Ani já jsem nebyl jiný. A že mi na něj nahrál právě Jágr? Tak to je strašně cool moment, tím spíš na to nikdy nezapomenu, to celou situaci ještě násobí," řekl v rozhovoru pro klubovou TV Jankowski.

Prvního gólu za Flames se Jágr dočkal ve 38. minutě, kdy poslal do sítě při přečíslení dva na jednoho skvostný pas Johnny Gaudreaua. "Rád jsem pomohl, byl to úžasný večer, na který dlouho nezapomeneme, obzvláště pak Jaromír. Moc mu gratuluju, jsem strašně rád, že jsem u toho byl. Pamatuji si svůj první gól za tento tým, bylo to úžasné, asi zažívá něco podobného, i když on těch prvních gólů dal za různé týmy už spousty," smál se Gaudreau, s 22 body (6+16) aktuálně třetí nejproduktivnější hráč NHL.

"Pokaždé, když vstřelíte v novém klubu první gól, je to speciální. Obzvlášť tady v Kanadě. Vidím, jak tady fanoušci hokeji rozumí, milují ho," hlásil lačným reportérům v kabině matador Jágr, který zlepšil svou bilanci za Calgary na čtyři body (1+3) v sedmi střetnutích.

Jágr dělá hráče kolem sebe lepšími

Diváci mu za to po utkání také náležitě ve stoje aplaudovali, stejně tak výkon nejstaršího muže v NHL ocenili jeho spoluhráči. "Když dal gól, hala málem spadla, diváci křičeli jeho jméno. Musel jsem se hodně držet, abych zůstal soustředěný, chtělo se mi strašně smát. Aplaus, který dostal Jágr, byl asi tak třikrát hlasitější, než když jsem skóroval já. Je to prostě legenda," smál se Jankowski a pokračoval. "Ptáte se mě, co budu dělat já, až mi bude 45? Netuším, ale hokej jako on hrát asi opravdu nebudu, je neuvěřitelné, že je stále aktivní hráč."

"Hokej musí být trochu zábava, chceme se jím v té spoustě zápasů v sezoně také bavit. A to se dnes proti Detroitu stalo, Jágr tam měl se svou formací výborná střídání, která dostala zbytek týmu na střídačce do varu. A stejně tak reagovali fanoušci v hale. Na můj vkus to byl až moc otevřený zápas, ale byla to zábava," nechal se na tiskové konferenci slyšet trenér Calgary Glen Gulutzan.

"Jágr dává mladším hráčům, nejen Jankowskimu s Benettem, energii a sebevědomí. To se mi na něm líbí, hráči po jeho boku rostou, dělá je lepšími," zakončil povídání Gulutzan, který je se svým týmem aktuálně na sedmém místě v Západní konferenci.

Další šanci na bodový zisk budou mít Flames v pondělí, kdy zkusí nechat shořet St. Louis Blues, aktuálně druhý nejlepší tým NHL za Tampou Bay.

