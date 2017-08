Znojmo v maléru? Chtěli mě uplatit, řekl americký brankář. Klub to odmítá

Hokejové Znojmo má pořádný problém! Třicetiletý americký brankář Jeff Frazee z Lublaně totiž český klub působící v EBEL lize obivinil z toho, že ho chtěl uplatit, aby v únoru prodal vzájemný zápas. Gólman okamžitě kontaktoval vedení mužstva, které informovalo policii a utkání bylo pod zvýšeným dohledem. Olimpija Lublaň ho prohrála 0:7 a Znojmo postoupilo do play off. „Vyšetřování kauzy stále probíhá," řekl šéf soutěže Christian Feichtinger. Vedení Znojma obvinění odmítá a zvažuje právní kroky.

Obvinění ze strany Frazeeho je hodně vážné, médiím ho popsal v emailu, který v úterý poslal do redakce rakouského listu Nachrichten. Jaká je jeho verze událostí? Nejmenovaný funkcionář znojemského klubu prý kontaktoval trenéra brankářů Lublaně, který měl Frazeemu přetlumočit zprávu o tom, zda-li nehodlá soupeři pomoci k výhře.

Pak už by prý stačilo akorát zavolat zpět do Česka a projednat částku, za kterou by byl bývalý brankář New Jersey Devils a juniorský americký reprezentant ochoten zápas prodat.

„Sdělil jsem, že nemám zájem a okamžitě jsme o tom informovali trenéra a společně jsme kontaktovali vedení soutěže," stojí v mailu zaslaném do rakouské redakce.

O co teď Frazeemu jde? Údajně o spravedlnost. A také o to, aby liga situaci vyřešila. Inkriminované utkání nakonec Znojmo vyhrálo 7:0 a americký brankář v něm na ledě vydržel pouhých 11 minut...

„Liga udělala všechno, co mohla. Vyšetřování probíhá, ještě nebyly vyvozeny žádné důsledky, takže ctíme presumpci neviny," řekl šéf soutěže Feichtinger, podle kterého se vše vleče také proto, že musí spolupracovat rakouská, česká a slovinská policie.

Rodák z Minnesoty se nicméně obratem také opřel do vedení EBEL ligy, které prý nemělo pouštět Lublaň do uplynulého ročníku kvůli finančním potížím, o nichž vědělo a ujišťovalo ho, že neexistují. Frazee si postěžoval, že stále na účtě postrádá 18 tisíc eur, Olimpija z ekonomických důvodů v EBEL skončila.

Proti vyjádření Frazeeho se dnes vedení znojemského klubu ohradilo a vydalo oficiální prohlášení.