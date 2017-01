Finská dvacítka se zachránila mezi elitou, sestoupilo Lotyšsko

Hokejisté Finska uspěli i ve druhém utkání série o udržení na mistrovství světa hráčů do 20 let proti Lotyšsku a po výhře 4:1 se zachránili mezi elitou. Loňští mistři světa rozhodli zápas třemi góly ve třetí třetině. Lotyši se vracejí do skupiny A divize I, odkud před rokem postoupili.