V 17 letech už reprezentuje! Švédský obránce udivuje, dostal čas odstranit chyby

Zatímco se jeho čeští vrstevníci těší, že příští rok nebudou muset ve starším dorostu sbírat puky, čerstvě 17letý obránce Rasmus Dahlin má poněkud jiné plány. Poprvé oblékne dres seniorské reprezentace, a stane se tak nejmladším švédským reprezentantem od roku 1960. „Byl jsem v šoku, když jsem se to dozvěděl,“ přiznává supertalent.

Říkalo se, že je po Karlssonovi či Hedmanovi další velkou nadějí švédské defenzivy. Dahlin zahájil sezónu podle předpokladů v juniorce Frölundy, v průběhu sezony se však přesunul do A-týmu dvojnásobného vítěze Ligy mistrů, kde si počínal jako zkušený mazák. Díky svým výkonům v nejvyšší švédské lize si v prosinci dokonce vysloužil nominaci na juniorské mistrovství světa, kde však svou chybou rozhodl utkání o bronz ve prospěch Ruska.

Že by rázem dostal strach hrát s pukem? Ani omylem. Právě časté držení kotouče a neschopnost zjednodušit hru je jednou z mála věcí, kterou mu skauti vytýkají. Jaký rozdíl oproti českým obráncům…

Na vypilování chyb má švédský talent spoustu času. Na draft NHL zamíří až příští rok, do té doby bude hokejově růst v dresu Frölundy pod trenérem Rönnbergem. Ten v play-off dokonce posunul Dahlina až do první obrany, tým z Götegorgu však nezvládl rozhodující souboj o postup do finále a sezónu zakončil ziskem bronzových medailí.

2018 Top Swedish Prospect Rasmus Dahlin scores his first SHL goal. pic.twitter.com/PjZvkl5Co7 — Robert Söderlind (@HockeyWebCast) November 12, 2016

Místo očekávané nominace na světový šampionát do 18 let, kde měl být oporou švédského týmu, však Dahlinovi přišla pozvánka do seniorského výběru pro přípravný dvojzápas s Běloruskem. Trenér Rikard Grönborg má nyní k dispozici 23členný výběr, jenž před mistrovstvím světa doplní očekávané posily z NHL.

Dahlinovy statistiky: MS U20: 7 zápasů, 2 body (1+1), +/-: 0, 4 trestných minut SHL: 26 zápasů, 3 body (1+2), +/-: 4, 6 trestných minut Playoff SHL: 14 zápasů- 5 bodů (3+2), +/-: -2, 2 trestné minuty

Těžko čekat, že si Dahlin urve místo v závěrečné nominaci na světový šampionát mezi hráči jako Hedman, Klingberg či Strålman, ale už jen fakt, že se za pár dnů stane nejmladším debutantem v dresu Tří korunek za posledních 57 let, je zárukou slibné budoucnosti talentovaného mladíka.