Pardubice nad propastí. Salfický věří: Zachráníme se a pak to rozbalíme!

Máte po třech kolech baráže, dlíte na sestupové příčce. Dokážete být ještě v klidu?

„Určitá nervozita je, ale mužstvu věřím, takže jsem relativně v klidu. Sám jsem baráž zažil, hrával ji kupříkladu Litvínov, a vím, jaké psychické břímě to pro extraligový tým je.“

Nečekal jste, že to se startem baráže vaši hráči víc rozbalí? Entuziasmus náleží prvoligistům.

„Nikdo nemohl čekat, že po našich výkonech v sezoně předvedeme něco úchvatného. Baráž je o hlavě, o usilovném boji. Jak jdou zápasy baráže za sebou, utvrzuju se v názoru, že naše mužstvo není špatné. Kluci dřou, bojují. Nezbývá než věřit, že extraligu udrží.“

Zatím jste však ani jednou nebrali tři body, tenhle trend musíte rychle změnit.

„Nejsem až tak překvapený. Bruslit dnes umí každý, vystřelit taky. Budějovice s Jihlavou jsou špičkové týmy první ligy, mají v kádru i hráče, co si extraligu osahali, nebo jsou talentovaní, na vzestupu a nahoru se dostanou. Rozdíly v kvalitě se stírají. Nechci říkat, že v týmu nemáme kvalitu, ale různých problémů se za poslední rok nakupilo tolik, že to kluky poznamenalo. Skladba mužstva je taková, že nám někde něco chybí a jinde zase přebývá. S tím se musíme popasovat.“

Klesá u některých hráčů výkon kvůli hrozbě sestupu?

„Přijde mi, že mnozí hráči to prožívají možná až moc a pak je to na ledě svazuje. A to má taky vliv na výsledek. Bavil jsem se s řadou lidí, kteří si baráží prošli, včetně manažerských postů. Naposledy třeba Litvínov. Zachránil se v prolínačce a rok nato s prakticky totožným kádrem odehrál pátou příčku. Je to hodně o palici a jak sezona sedne. Teď je to spíš o tom vynechávat slovíčka jako „musíš“ a podobně. Hráči se musí psychicky uvolnit, aby se jim vrátila sebedůvěra ve vlastní schopnosti a hokejovost do hry.“

Máte to v hlavě hozené tak, že po extrémně důležité záchraně to v dalších sezonách naplno rozbalíte, vrátíte klub do špičky a rozjedete kupu projektů? Jen se tedy zachránit...

„Přesně tímhle žiju. Prioritou je záchrana a od ní se míníme odrazit. Nastavit novou koncepci řízení klubu, včetně řízení sportu v Dynamu, nové skladby kádru. Ta počítá se začleněním odchovanců, kluků, kteří budou chtít tvrdě pracovat, hrabat. Musí nastat změny, potřebujeme nové jádro. Mám v hlavě zhruba tříletý horizont.“

V neděli jste v Karlových Varech sestoupil na střídačku týmu. Věříte, že to pomůže?

„Chci být klukům nablízku, každá byť nepatrná pomoc se hodí. Konzultoval jsem to s trenéry, všichni to přivítali. Věřím, že i hráči to tak vnímají. Je to o důvěře a o tom, aby kluci věděli, že za nimi stojíme v dobrém i zlém.“

Příchod nového kouče Miloše Holaně nepřinesl očekávaný progres, výsledky jsou ještě horší než pod svébytným generálem Pavlem Rohlíkem. Stojíte si za Holaňovým nástupem?

„Stojím. Měl jsem i jiné představy, ale vidím, jak všichni trenéři pracují a mám za to, že výsledky neodpovídají odvedené práci. Přičítám to různým vlivům na mužstvo během sezony. Na všech lidech v týmu je vidět, že jim není jedno, jak to tady dopadne.“

Z pohledu, že za poslední dva roky Pardubice vedlo pět hlavních koučů, je Holaňova smlouva na tři a půl roku dost risk. Je tak dlouhá, aby trenér cítil, že má obrovskou důvěru vedení?

„Pro Miloše jsme se rozhodli z nějakého důvodu, nechtěl jsem jít do spolupráce do konce sezony s tím, že ho případně hned vyhodím. Potřebuje dostat čas a prostor, aby ukázal, zda a jak dokáže koncepčně pracovat. Přišel do toho v situaci, která mu zrovna nenahrávala, ale řekl, že se s tím popere. Čímž neříkám, že není na čem pracovat. Je a ve všech směrech.“

Jakou náplň práce má u týmu klubová legenda a asistent kouče Otakar Janecký?

„Otova náplň spočívá víc mimo led, například v posilovně. Radí, taky motivuje, hecuje, aby se kluci nebáli některých věcí. Je dobrým motivátorem, odbornější záležitosti mají na hrbu Miloš s Pavlem Markem.“

Jako bývalý špičkový brankář se věnujete tandemu Růžička-Hübl? Tam není málo práce.

„Začal jsem chodit na led asi týden před baráží, věnoval jsem se i jim. Chtěl jsem po nich, aby byli připraveni na dlouhou baráž, pracovali, povídali si o tom. Já je potřebuju mít hlavně v pohodě, klid na práci pořádně ještě neměli. Začal Růža a zatím to funguje. Uvidíme, co dál.“

Upřímně, jste si jistý, že to Dynamo zvládne?

„Jednu sezonu tu běželo heslo: Vítězí, kdo věří... A já věřím.“

Později přišel slogan - Když jednou, tak navždy...

„Pěkně děkujeme... (usmívá se) Ale vážně, já stoprocentně věřím.“