NEJ otazníky nové extraligové sezony: Obhájí Kometa titul? Nastoupí Jágr?

Prioritou je pro českou hokejovou legendu stále NHL. Jaromíru Jágrovi však stále nepřišla nabídka ze zámoří a tak se musí počítat i s evropskou variantou. V úvahu přichází řada možností. Mateřské Kladno však mezi ně nepatří. Legendární útočník v nedávném rozhovoru pro deník Sport přiznal, že za prvoligové Rytíře zatím hrát nebude a pokusí se angažovat tam, kde to pro něj přijde zajímavé. Poslední aktivně hrající olympijský vítěz z Nagana neurčil přesnou ligu nebo tým. Že by se přeci jen rýsoval přestup do extraligy? Už před časem projevil značný zájem Třinec, Plzeň nebo Chomutov.

Zaútočí Hradec na finále?

Největší posila Mountfieldu HK je dlouholetý český reprezentant Petr Koukal • Foto ČTK

Bronz z posledního play off je pro Východočechy málo, chtějí víc. Tým Mountfield HK jde do nové sezony s velkou touhou po finálové účasti zakončenou celkovým triumfem. Byli to právě Hradečtí, kteří v minulém semifinále předvedli nejtužší odpor proti spanilé jízdě Komety. Pro nový extraligový ročník hodlá být mužstvo kouče Václava Sýkory mnohem silnějším sokem. Hradci Králové mají k vysněnému cíli pomoct zkušené posily ošlehané mezinárodním hokejem. Hlavním zbraní za úspěchem by měl být ostřílený forvard Petr Koukal či dlouholetý lotyšský reprezentant Oskars Cibulskis.