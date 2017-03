Dostanou vítkovičtí studenti omluvenky z play off na Derby univerzit?

Pro čtvrté Derby ostravských univerzit, které se bude hrát 8. března od 18 hodin v RT Torax Aréně, by znovu mohli své soupisky vyšperkovat o několik extraligových hokejistů. Jak Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, tak i Ostravská univerzita mají ve svých řadách profíky. Jenže tentokrát se univerzitní derby kryje s předkolem play off, které pro Vítkovice začíná už příští pondělí. „Leda, že by kluci z Vítkovic dali přednost univerzitnímu derby,“ pousmál se trenér VŠB-TU Martin Kapsa.

Za VŠB-TUO by mohli stejně jako před rokem nastoupit Petr Kolouch, Lukáš Kovář, Jan Hudeček nebo Marek Bail. Stejně tak i Dominik Kafka. „U nás pro změnu začal prvním rokem studovat obránce Lukáš Klok,“ přidal další extraligové jméno na seznam Michal Sebera, trenér Ostravské univerzity. „Jenže kluci mají předkolo play off, bohužel je tentokrát využít nemůžeme. A podobné to nejspíš bude i s klukama z Poruby, kteří pro změnu hrají play off ve druhé lize. Konečné soupisky podle všeho budeme skládat na poslední chvíli.“

Jisté je, že stejně jako před rokem by mělo mít Derby univerzit znovu i ženské zástupce. Před rokem naskočily do hry hned tři hokejistky - Kateřina Kaplanová a Nikola Tomigová za OSU a Magdaléna Walicová za VŠB-TUO. „V kabině to s nimi fungovalo výborně, takže chceme mít ženu v týmu znovu,“ informoval s úsměvem Sebera. „Měla by hrát Katka Kaplanová. Letošní sezonu hrála ve Švédsku, patřila tam k těm lepším, takže se na ni těšíme.“

Walicová tentokrát derby nestihne. „Taky hraje ve Švédsku, ale jsou v baráži a příští týden ještě hrají,“ pokrčil rameny trenér Kapsa.

Derby ostravských univerzit se bude hrát počtvrté. První ročník vyhrála Ostravská univerzita 5:2, další dva duely ovládla Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (6:3 a 4:2). Znovu by se mělo hrát před víc než pěti tisíci fanoušky ve vyprodané RT Torax Aréně v Porubě. Zbývá už jen pár volných lístků.

„Těšíme se, bude to znovu veliké,“ říká za hokejisty Adam Motyka, kapitán OSU. „Samozřejmě chceme rivalům porážku vrátit. Tým se zatím rozhodně skládá lépe, než před rokem. Tehdy jsme byli na prvním tréninku tři, teď jsme hned na prvním tréninku dali dohromady čtyři pětky.“