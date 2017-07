Člen Síně slávy AHL má zpět svůj prsten. Po letech ho objevil lovec pokladů

Gavurnik tak dostál svému příslibu, že plánuje prsten předat zpět osmaosmdesátiletému bývalému útočníkovi, jenž sice zářil především v AHL, ale jako hráč Montrealu vyhrál v roce 1953 také Stanley Cup. Craig Gamble označil jeho čin za "fantastický".

"Bylo jasné, že nejde o ledajaký prsten, když je to prsten Síně slávy. A že pro toho, kdo ho ztratil, je něčím důležitým," řekl již dříve lokální televizi v Rochesteru Gravurnik, který prsten nalezl začátkem července.

Prsten pro člena Síně slávy American Hockey League • Foto Twitter.com

Dick Gamble byl přijat do Síně slávy AHL v roce 2007, rok po jejím otevření. Prsten dal následně synovi Craigovi, jenž ho nosil sedm let každý den, než ho utopil v hlubinách jezera.

Podle informací zámořských médií však svému otci o ztrátě nikdy neřekl. Místo toho sám požádal o náhradní. A bylo mu vyhověno - obdržel jiný, na němž je rovněž vyryté otcovo jméno.

Gamble v sezoně 1950/51 okusil NHL, v níž hrál do ročníku 1955/56. Kromě 14 utkání za Chicago a pozdějších tří startů v dresu Toronta hrál za slavný Montreal. Celkem v NHL nastoupil včetně play off do 209 utkání a připsal si 85 bodů za 42 gólů a 43 asistencí.

Přes působení v Québecu v QHL se dostal v roce 1957 do AHL. Hrál ji až do sezony 1969/70 a zařadil se mezi její nejproduktivnější hráče v historii. S Rochesterem soutěž třikrát vyhrál (1965, 1966 a 1968). V 899 zápasech v základní části nastřádal 892 bodů (468+424). V 70 duelech vyřazovacích bojů přidal 48 bodů za 19 branek a 29 nahrávek.