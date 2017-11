Běhání je nejlepší! Kdepak, skok o tyči, hecovali se Maslák s Kudličkou

Společně a Barborou Špotákovou a Michaelou Hrubou jsou Pavel Maslák a Jan Kudlička ambasadory projektu Ostrava fandí kontinentům při Kontinentálním poháru v atletice, který bude 8. a 9. září 2018 v Ostravě. Zatímco Špotáková s Hrubou poslali na losování škol zapojených do projektu videopozdrav ze soustředění, Maslák s Kudličkou byli osobně přítomní. A hecovali se. Která z atletických disciplín je nejlepší? Kdo má přidělený lepší kontinent? A lepší barvu trika? Absolutně se shodli v jednom: Kontinentální pohár i zapojení školáků do projektu je bezkonkurenční.

Když se za jejich zády na plátně spustilo video s pozdravy všech ambasadorů, Pavel Maslák jen sklopil hlavu s širokým úsměvem se za ni chytil dlaněmi. „Slyšet takhle svůj hlas je hrozné, nerad se poslouchám, přijde mi to strašný!“ vysvětloval halový mistr světa v běhu na 400 metrů dodatečně. „Ale jsem moc rád, že jsem byl za jednoho z českých ambasadorů vybraný, je to pocta.“

Jan Kudlička si naopak projekci užíval, bavil se. „A já jsem až jako poslední?“ divil se naoko poté, co zazněly pozdravy Špotákové, Masláka a Hrubé. Každý byl na videu oblečený v tričku barevně sladěném podle přidělených kontinentů. Špotáková ve fialovém pro Asii a Oceánii, Maslák ve žlutém pro Afriku, Hrubá v modrém pro Evropu a Kudlička v červeném pro Ameriku.

Pavel Maslák a Jan Kudlička jsou ambasadory Kontinentálního poháru 2018 v Ostravě

„Máme nejhezčí trička ze všech a červená mi jde k vlasům,“ usmíval se Kudlička. „Jo? Myslím, že ti moc nesluší,“ reagoval Maslák. „Žlutá je lepší, mám rád veselé barvy, jsem spokojený. I s tím, že jsem dostal Afriku. Dá se říct, že to je můj třetí domov, jezdíme tam minimálně dvakrát ročně na soustředění.“

Maslák s Kudličkou se popíchli i v otázce o nejlepší disciplínu. „Běhání je nejlepší,“ měl jasno Maslák. Kudlička jen zakroutil hlavou. „Všichni víme, že skok o tyči je mnohem lepší! Pravda ale je, že běhání je potřeba. Hlavně teď v přípravě je běhání základ pro všechny sporty. Sice to bolí, ale jak říká můj trenér - skákání je za odměnu.“

Na čem se atleti shodli okamžitě, že by se chtěli na Kontinentálním poháru v Ostravě představit. Boj o místa bude ovšem hodně tvrdý. V každé disciplíně bude startovat pouze osm nejlepších, za každý kontinent dva. Evropané budou o nominaci bojovat na srpnovém mistrovství Evropy v Berlíně.

Vzkazy ambasadorů

„Budu tady určitě. Buď jako divák, nebo jako závodník,“ pousmál se Maslák. „Pokoušet se samozřejmě budu o závodníka, ale není to nic jednoduchého. Doufám, že se tam dostanu, na mistrovství Evropy bych chtěl titul, to je jasné. Když se to povede, budu moc rád, protože Kontinentální pohár je jedna z největších akcí v atletice. Koná se jen jednou za čtyři roky, v tom je kouzlo. A taky je to zvláštní tím, že jde o týmovou soutěž a kontinenty jdou proti sobě.“

Rezervou organizátorů jsou tři divoké karty pro domácí atlety. „Je to jen pojistka, kterou má vždy pořádající země. Za sebe věřím, že máme natolik špičkové atlety, že si nominaci na mistrovství Evropy vybojují,“ upřesnil předseda svazu Libor Varhaník.

Maslák byl nicméně za divoké karty rád. „Ano, karty mi udělaly radost,“ přitakal. „Běží se i štafety na 4x400 a 4x100 metrů, v tom mám výhodu, tam by třeba teoreticky mohla divoká karta padnout. V každém případě platí, že si účast budu chtít vybojovat na Evropě.“