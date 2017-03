Šťastná Elhotová po návratu: Na Final Four letím s prckem i maminkou

"Nervozita tam byla jen ze začátku. Nevěděla jsem, co od svého těla očekávat. Jsem sama překvapená, jak to dopadlo," uvedla Elhotová v rozhovoru s novináři. "Ještě musím potrénovat, to je jasné, teď v sobotu druhé semifinále ještě hrát nebudu, ale mám z toho dobrý pocit," prohlásila.

Sedmadvacetiletá křídelní hráčka naposledy hrála loni 17. dubna v zápase o 3. místo v Eurolize. Po návratu z Istanbulu zjistila, že je těhotná a ze dne na den přerušila kariéru. Mimo jiné kvůli tomu přišla o angažmá v zámořské WNBA.

V listopadu se jí narodil syn Daniel, v lednu začala s individuálním tréninkem a ve čtvrtek 23. března poprvé trénovala naplno s týmem. Ani ne za týden už hrála první zápas.

A to ve velkém stylu, proměnila hned své první střely, celkem minula jen dvě z osmi střel a za 15 minut stihla 15 bodů, což z ní dělalo druhou nejlepší střelkyni USK při výhře 107:44.

"Pro mě to bylo celé velké překvápko. Jsem ráda, že jsem střely z dálky proměňovala. Tolik bodů jsem rozhodně nečekala. Co víc si v prvním zápase přát?" radovala se Elhotová.

"Tělo si asi hodně pamatuje, na to sázím. Střelba mi neutekla, tu si pamatuji, ještě se musím dostat do kondice a do obrany. Nohy mám trošku zarostlé do země. K tomu mi ale pomůže, že už nebudu trénovat jen individuálně, ale s týmem. Věřím, že to bude dobré," dodala.

Návrat ale nechce uspěchat a riskovat zranění, i proto vynechá sobotní druhé semifinále v Nymburce. "Musím to brát postupně. Minulý čtvrtek jsem měla první trénink a jít ani ne za týden do zápasu je docela rychlé. Teď je to o tom se dobře připravit na Final Four, pak už to bude o finále ligy a následně mistrovství Evropy. Doufám, že se na to připravím dobře," uvedla.

Finále Evropské ligy v Jekatěrinburgu v polovině dubna si ujít nenechá, i když to bude znamenat první náročné cestování i s pětiměsíčním synem. "Na Final Four jsme domluveni. Letíme tam i s prckem a moji maminkou. Jsem sama zvědavá, jak to zmákneme," usmívala se.

Maminka jí syna hlídala i během prvního zápasu. "Za mnou na tribuně ale sedělo jiné miminko, takže jsem si na syna chvílemi vzpomněla, ale jsem jinak na hru soustředěná. Mám od rodiny maximální podporu, takže není problém se pár hodin denně věnovat basketbalu. Ale pak zas rychle pospíchám za malým," dodala.