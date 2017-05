Bitva roku na dohled! McGregor podepsal smlouvu, co Mayweather?

Fanoušky dlouho očekávaná bitva udělala další krok k uskutečnění. Hvězdný MMA bojovník Conor McGregor se domluvil na výši odměny a podepsal na zápas smlouvu. Nyní už záleží pouze na Floydu Mayweatherovi, pokud podepíše i on, duelu už nic bránit nebude. A on sám v tom problém nevidí. „Vrátil jsem se z důchodu, protože jsem obchodník a chci dát světu to, co chce vidět,“ slíbil fanouškům slavný boxer.

Boxerský zápas roku? Fanoušci už neupírají zraky pouze na těžkou váhu Vladimira Klička, chtějí vidět něco jiného. Dlouho přesvědčovali ty nejlepší bojovníky světa Floyda Mayweathera a Conora McGregora, že jejich vzájemný souboj je přesně to, co chce celý svět vidět. A jejich sen je zase o krůček blíž k uskutečnění.

Šampion UFC v lehké váze Conor McGregor se totiž domluvil na podmínkách zápasu, který by mu měl podle nepotvrzených informací přinést kolem 75 milionů dolarů (přibližně 1,7 miliardy korun). Sám McGregor zprávu potvrdil. „První a nejdůležitější část této historické smlouvy je podepsána. Gratuluju všem zúčastněným stranám,“ řekl v rozhovoru pro themaclife.com a dodal: „Nyní čekáme, že i Al Haymon (Maywetherův poradce) a jeho boxer podepíší v nejbližších dnech.“

O podpis smlouvy se zařídil zejména jeden z šéfu nejprestižnější MMA organizace světa UFC Dana White. „Teď už začínám pracovat na Mayweatherově straně,“ řekl. „Pokud se s nimi dohodneme, zápas se uskuteční,“ slíbil.

Mayweather naposledy bojoval s Manny Pacquiaem v květnu 2015, poté se s bilancí 49 výher rozhodl ukončit kariéru. Už před časem přiznal, že pokud se vrátí, musí to stát za to. „Je jenom jeden zápas, který má pro obchod smysl,“ řekl. „McGregor je bojovník, já jsem bojovník. Tohle je to, co chtějí fanoušci bojových sportů vidět.“ Za zápas by měl dostat víc, než jeho soupeř, mluví se o částce přesahující 100 milionů dolarů.

Případný jejich vzájemný zápas by se odehrál podle pravidel boxu. Datum a místo ještě stanovené není, pravděpodobně by se však jednalo o přelom roku 2017 a 2018.