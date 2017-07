Jel v bolestech, přesto nováček na Tour vyhrál: Mlel jsem z posledního

Letos poprvé se dostal do nominace stáje Direct Énergie na největší cyklistický závod. Francouzský jezdec Lilian Calmejane za důvěru poděkoval nejlépe, jak mohl. Ovládl osmou etapu, během které také vysvlékl Fabia Arua z puntíkatého dresu. „Je to něco úžasného, jsem moc rád, že mi můj tým důvěřoval, a že se mi to podařilo,“ radoval se šťastný vítěz, který však závod dojížděl v bolestech.