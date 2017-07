Že jsem nevyhrál žádnou etapu? Pro mě je hlavní žlutý dres, tvrdí Froome

Stačí, aby žlutý trikot udržel ještě dvě etapy a může slavit zisk hattriku. Chris Froome od začátku letošního ročníku Tour de France tvrdil, že jeho hlavním cílem je slavit v Paříži i potřetí v řadě a fakt, že letos nevyhrál žádnou etapu, ho zatím nijak netrápí. "Mým cílem je žlutý dres. Pokud v něm dojedu až do Paříže, vůbec mi nebude líto, že nemám žádnou etapovou výhru," přiznal v cíli 18. etapy.

V letošním ročníku zatím nevyhrál ani jednu etapu, přesto je v průběžném hodnocení na první místě. K výhře byl ovšem několikrát blízko, třikrát dojel na třetím místě, v 18. etapě, která se dojížděla na vrchol Col d'Izoard, skončil čtvrtý. "Určitě by bylo skvělé, kdybych zvládl vyhrát takhle ikonickou etapu, ale mou prioritou je žlutý dres," má jasno.

Jezdce čeká ještě jedna rovinatá etapa, veškeré boje o žlutý trikot se však očekávají až v sobotní časovce. "Myslím, že se všechno rozhodne až v časovce. Je to hodně blízko, ale stále se může stát cokoliv. Pokud všechno půjde dobře, tak bych měl mít v sobotu výhodu, ale jak říkám, stát se může cokoliv," uvědomuje si Froome.

Poté, co dokázal dostat Fabia Arua téměř mimo hru, se stal jeho největším soupeřem v boji o prvenství Romain Bardet se ztrátou 23 vteřin a Rigoberto Urán, který na něj ztrácí pouhých 29 vteřin. "Samozřejmě by bylo hezké, kdybych si nahnal nějaký čas, ale jsem spokojený. Navíc jsem dnes vzal Uránovi dvě sekundy, myslím, že právě on bude v časovce mým největším soupeřem," tvrdí.

"Zkusil jsem jim dneska ujet, ale bylo to nemožné. Jsem rád, že tentokrát jsem přežil Alpy bez úhony, protože jsou pro mě vždycky náročné. Teď uvidíme, jak dopadne časovka v Marseille. Už jsem viděl její profil a bude hodně rychlá," těší se na závěrečnou bitvu.

Vše o Tour de France najdete zde>>>