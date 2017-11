Hvězdu NFL nikdo nechce, tak napíše knihu za 1 milion dolarů

Vydělával balík peněz, nyní je však bez práce s nálepkou problémový. Proč? Na protest proti policejní brutalitě a rasovým předsudkům si Colin Kapernick před rokem v Americe začal klekat u státní hymny, a tak ho nechce žádný tým. Nyní může hráč amerického fotbalu napsat knihu za 22 milionů korun, informuje o tom The New York Post.

V roce 2014 podepsal Colin Kaeprnick šestiletou smlouvu na 126 milionů dolarů (v přepočtu 2,7 miliardy korun), čímž se zařadil mezi šestici nejlépe vydělávajících hvězd amerického fotbalu. Jenže od letošního března se ocitl na listině volných hráčů a je málo pravděpodobné, že se hraním bude živit i nadále. Protestní gesto vzbudilo nebývalou vlnu kritiky, a proto ho kluby přehlížejí. Situace ale nemusí být bezvýchodná.

Potomek matky s italskými kořeny, jenž vyrůstal v adoptivní rodině, po které nese své příjmení, byl obětován jako iniciátor těchto protestů. Proto je bez zaměstnaní, s neustále klesající šancí na další angažmá v NFL. Zahojit rány si může alespoň tím, že mu nakladatelství One World nabízí 22 milionů korun za knihu. Bývalý quarterback se tak může rozepsat o problematice policejní brutality a rasovým předsudkům v USA, co mu tolik vadí.

Informace o jednání s One World přicházejí souběžně s Kaepernickovou stížností proti majitelům týmů NFL na základě jeho uvolnění ze San Francisca 49ers, protože by se rád vrátil k hraní namísto přeměny na politického vyvrhele. Nahrává mu i fakt, že se k jeho klečícímu gestu přidalo i několik dalších fotbalistů, jenže následky nese pouze on.

Špetku ironie téhle situaci zasadil magazín GQ, ten zvolil Kaepernicka občanem roku. Vcelku rezolutní postoj zastává americký prezident Donald Trump, podle kterého by měly kluby všechny hráče, jež pokleknou u hymny, vyhodit. Zato Barack Obama sympatizuje s třicetiletým rodákem z Milwaukee, stejně jako hvězdy NBA LeBron James a Stephen Curry.