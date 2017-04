Nejslavnější dostih, Velká národní: Miliony, 40 koní a nadšené davy

PŘÍMO Z LIVERPOOLU | Stávka na železnici dnes ráno v Merseyside možná způsobí dopravní kolaps, desítky tisíc lidí se ale stejně vydají na cestu. V podvečer se jim pak na závodišti v Aintree zastaví dech, až kopyta čtyřiceti koní rozbuší první metry slavné Velké národní (přímý přenos ITV). Ve hře bude rovný milion liber (31 milionů korun) a bude to velká sláva smetánky i prostého lidu.

Ooooh! Davy zahučely zděšením. Ačkoli Katie Walshová najížděla se svým koněm Distime na překážku s ironickým názvem The Chair (židle), padla na ní k zemi, kde ji během okamžiku převálcoval zbytek pole. Jeden z koní ji v plném cvalu trefil do temene hlavy. Na dohled tribun pořadatelé kolem zraněné ihned natáhli zelenou plachtu, aby jí poskytli soukromí.

Ve čtvrtek večer vydali organizátoři Velké národní zprávu, že velký dostih bude bez populární irské jezdkyně. Za chvíli už ale Walshová psala na Twitter zprávu: „Na rentgenu nic není. Jsem jen trochu potlučená. Valím na sobotu.“

Na čtyřicet míst ve Velké národní je přetlak a vzdát se účasti kvůli pár modřinám?

„Je jenom jedna Velká národní a mít možnost v ní znovu jet je skvělá. Chce to každý. Skákat přes tyhle překážky je privilegium, jaké se každému nedostane,“ říká Walshová, jež v dostihu jede koně s pohádkovým jménem Wonderful Charm, který nepatří k největším favoritům.

Beecher's Brook, Canal Turn, Valentine's Brook, The Chair Dohromady třicet překážek k vítězství a zároveň adrenalinové body pro fanoušky na tribunách. Na dnešek je vyprodáno, takže jich přijde kolem 70 000. Možná i včetně „královny Aintree“, jak se přezdívá Coleen Rooneyové, manželce zrzavé legendy Manchesteru United.

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Atmosféra před Velkou národní byla vynikající • VIDEO Martin Hašek (Sport)

Většina fanoušků se ráno vydá do přeplněných vlaků z Liverpoolu a jeho okolí. Na trati z Prestonu už včera mnozí zůstávali na zastávkách, protože se do motoráčku směrem do Aintree nevešli. Dnes se čeká ještě větší zmatek kvůli stávce železničářů, která zasáhne rozsáhlou oblast kolem Manchesteru a Liverpoolu.

Nadšení fanoušci to ale risknou a vyrazí na cestu. Trenér fotbalového Liverpoolu Jürgen Klopp mezi nimi sice nebude, protože jeho tým hraje dnes odpoledne ligu ve Stoke, na vítěze má ovšem vsazeno. Vybral si koně žokej Noel Fehily, který šestkrát startoval ve Velké pardubické a v roce 2003 byl s polokrevným Fatal Du Cotteau čtvrtý. Jeho trumfem je Blaklion.

„Je to Velká národní, takže nemůžete být přehnaně sebevědomí, ale Blakliona bych za nic nevyměnil,“ říká Fehily. „Má dobrou formu a je v něm třída. Doufám ve velký závod.“

Na startu jsou další čtyři jezdci se zkušenostmi z Pardubic. Liam Treadwell (Tenor Nivernais) před pěti lety ve Velké vedl Trezora. Amatér Sam Waley-Cohen (The Young Master), který kdysi na svém panství ze 17. století uspořádal party, na níž se znovu dali dohromady britský princ William se svou Kate, jel Velkou pardubickou před čtyřmi lety v sedle Zest For Life. Ruby Walsh (Pleasant Company) má špatné vzpomínky na Velkou 1998, při níž spadl z koně přímo na bariéru. A zkušenosti s Pardubic má i Leighton Aspell (Lord Windermere), dvojnásobný vítěz Velké národní z posledních tří let.

SLAVNÉ PŘEKÁŽKY V AINTREE

Beecher’s Brook

V Čechách a na Moravě zřejmě nejznámější překážka v kurzu Velké národní, nejlépe dotovaného dostihu v Evropě. Koně jej v průběhu dostihu překonávají d dvakrát, jako šestou v pořadí a potom dvacátou druhou. Jedná se o překážku, která je 1,47 metru vysoká a metr široká. Samozřejmě se nedá proskočit. Je tvořena kůly obalenými smrkovým a jedlovým chvojím. Navíc koně dopadají o něco níže, než odskakují. Překážka je pojmenována kapitánu Martinu nována po Beecherovi, který ji nechal v 1936 postavi postavit. Stejně jako mnohé ji jiné překážky i Beecher’s B Brook prošel v pos poslední době změnami, k které jsou ke koním a jezdcům příznivější, naposledy v roce 20 2011.

The Chair

Jedna z neobtížnějších překážek v Aintree, v průběhu Velké národní se skáče jen jednou, a to jako patnáctá v pořadí před tribunami. Její výška je 142 centimetrů a šířka 114 centimetrů, za překážkou následuje příkop o šířce 180 centimetrů a hloubce 76 centimetrů. Tímto profilem je The Chair podobná pardubickým skokům, kde se také příkop nachází za skokem.

Canal Turn

Osmá a čtyřiadvacátá překážka v pořadí Velké národní, vysoká 1,52 metru, je známá především devadesátistupňovou levou zatáčkou hned po doskoku. Před první světovou válkou mnozí koně po jejím překonání pokračovali dál rovně a skončili v blízkém Leedském a Liverpoolském kanálu. Kdysi byl před překážkou ještě příkop, po hromadném pádu v roce 1928 byl ale zasypán. Před dvěma lety se v celé historii dostihu překážka neběžela v druhém kole, protože veterináři za ní ošetřovali zraněného koně Balthazara Kinga.