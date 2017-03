Pudilová před debutem v UFC: Vím o zápase týden, ale jsem připravená

Fanoušci českého MMA jásají. Poté, co v UFC skončil Viktor Pešta, přišla skvělá zpráva. S prestižní zámořskou organizací podepsala smlouvu Lucie Pudilová a do zápasu naskočí už tuhle sobotu na londýnském galavečeru. Její soupeřkou bude Lina Länsbergová, se kterou už příbramská bojovnice jednou bojovala a prohrála na rozhodnutí. „Lina je silná, ale to já také. Minule jsme se hodně tahaly, ale teď to tak nebude,“ slibuje Pudilová v rozhovoru pro iSport.cz.

Stala jste se první Češkou, která se probojovala do prestižní UFC. Jaké jsou vaše pocity?

„Zatím mé pocity nejsou zcela pod mojí kontrolou, ale pracuji na tom. Vše to špatné co nás s trenérem na naší cestě potkalo, tak je už pryč. Teď se soustředíme především na výkon, který před námi je. Zvítězit a udělat skvělý zápas.“

Zápas byl domluvený hodně narychlo. Jak dlouho jste o něm vůbec věděli?

„O zápase víme asi tak týden, ale jsem neustále v tréninku, tak v tom problém nevidím. Trenér je na to poměrně dost připravený a velice rychle dokáže přizpůsobit vše okolo tréninků a stravy k danému dni oficiálního vážení a k samotnému zápasu.“

Je to hodně náročné takhle na poslední chvíli? Cítíte se být připravená?

„Náročné to je určitě, ale jedno vím jistě: vím kam jedeme, s kým budu bojovat a co je to UFC.“

Vaší soupeřkou bude Lina Länsbergová, zatím jediná, které se podařilo vás porazit. Věříte, že se ji tentokrát porazíte?

„Lina je silnou soupeřkou, to ale já také. V posledním zápase tam nahoře ve Švédsku v Umea, jsme se v podstatě celá tři pětiminutová kola hlavně tahaly. Nyní to tak nebude...“

Jak moc to pro vás bude těžký zápas?

„Bude to pro mě více na psychiku, ale na tom už s trenérem také pracujeme. Po fyzické stránce se cítím velmi dobře.“

V UFC se předvedli už dva čeští MMA bojovníci – Karlos Vémola a Viktor Pešta, ani jednomu se tam ale zrovna moc nedařilo. Věříte, že tam dokážete víc, než ti dva?

„Karlos i Viktor jsou bojovníci - chlapi. Na to tolik nemyslím, co kdo z nich tam udělal špatně, nebo dobře. Tak to prostě je. A jak můj trenér pořád říká, že vše ukáže čas, a ‚ty se Lucko koncentruj především na tréninky, protože zápas, je za dveřmi‘.“

UFC je nejprestižnější MMA organizace světa a na galavečery chodí spousta lidí, další miliony lidí to sledují v televizi. Nebojíte se, že budete mít problém s nervozitou? Přeci jen je to něco jiného, než jste doposud zažila…

„UFC, je opravdu už velký kolotoč. Jsem připravena nasednout, rozkoukat se a zápasit. A zápasit tak, aby moje zápasy byly pro všechny ty lidi a fanoušky atraktivní. Je to tam větší, ale s tím se srovnám.“

Budete se na zápas ještě nějak připravovat, nebo už se cítíte být dostatečně připravená?

„Ještě dnes s trenérem budeme ladit nějaké detaily v technice, v pohybu, načasování a v uvolněnosti. Máme pod kontrolou mojí váhu a tak. Jsme připraveni.“

Jak vůbec probíhala komunikace s UFC?

„Komunikaci s UFC mají na starosti naši partneři z Německa RAW. To jsou ti, kteří nás v UFC zastupují.“