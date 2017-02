Komplikace? Koukalová měla třísku v palci, z kempu před MS jela domů

VÍME PRVNÍ | Místo klidného dojezdu přípravy na MS prožil nervózní poslední dny. „Věřím, že to je vše ale už za námi,“ přiznal trenér Zdeněk Vítek, jehož hlavní eso do MS Gabriela Koukalová však musela místo přímé cesty z Anterselvy do Hochfilzenu navštívit ještě Jablonec kvůli menšímu chirurgickému zákroku na pravé ruce. Do palce si totiž zadrhla třísku tak, že ji začala hnisat a komplikovat střelbu.

Jak tedy vypadaly poslední dny v Anterselvě?

„Poslední dny v Anterselvě byly zajímavé z hlediska toho, že jsme museli Gabču poslat domů. Byla v Jablonci, neboť si vrazila v průběhu přípravy třísku do palce, a jak ji to začalo hnisat, den před odjezdem do Rakouska se ji to i trochu podebralo. Tím, že náš doktor Jirka Dobeš pár dní předtím odjel, nezbývalo nic jiného, než ji pak poslat domů.“

Co následovalo dál?

„Pan doktor Dobeš ji to vyřízl a sešil. Ono to nic velkého není, ale je to na palci pravé ruky. Už pak ke konci nemohla zavírat závěr a natýkalo ji to. V pondělí se tak vrátila zpět. Shodou okolností bylo alespoň dobré, že jsme měli hlavní část práce za sebou, takže se to dalo skloubit.“

Nevyděsilo vás to přesto? Takhle těsně před MS?

„Samozřejmě, protože se jí to podebíralo, začalo ji to otýkat na palci. Není to nic, co by se nedalo přežít, ale nějaký zásah to potřebovalo.“

Trénink pak ještě stihla?

„Ne, přijela až odpoledne, takže na tréninku nebyla. Říkala ale, že se ji po tom zásahu ulevilo, tak snad dobrý.“

Viděl jste pak tu ránu?

„Ne, Gabča to měla pod leukoplastí a neukazovala to, ale říkala, že je tam drobná jizva. Snažili se ji to vyříznout málo a během dvou dnů by se to mělo zatáhnout. Říkala, že to ze začátku bylo naběhlé, ale už to začalo splaskávat. Snad je tedy tahle nehoda je za námi.“

Takovéto zranění na pravém palci je pro ni jak komplikující?

„Ona s tou rukou repetýruje, palcem ovládá závěr, což ji bolelo. Podebralo se to a bylo to napuchlé. Ne, že by se jednalo o život, ale když s tím máte jít do závodů na MS, tak musíte být zdravý a s tím se to nedalo. Snad je to za námi, že to byla jen taková sranda, která stála jen cestu domů.“

Komplikace hned na úvod, že?

„No, ten příjezd na MS nebyl právě oslnivý. I na Verču Vítkovou něco dolehlo, měla rýmu, necítila se a přijede v úterý, takže jsme sem v neděli přijeli jen s Evou Puskarčíkovou. Byl to fakt pompézní nájezd. Uvidíme ale, jaký bude odjezd. Snad bude veselejší.“

Co se týče přípravy tedy, stihla Gabriela Koukalová maximum?

„Ano, holky v podstatě udělaly, co měly. Na přípravě zůstaly Gábina a Eva a udělaly, co bylo v plánu s drobnými úpravami. Mohl bych je za to pochválit.“

Jak je navíc Koukalová připravená i po psychické stránce? Podobnou roli hlavní české naděje měla i vloni.

„Jak je každý závod úplně jiný, tak i každé mistrovství je jiné. Teď je to ovlivněné tím, že musela domů, kvůli tomu zásahu, tak nevím, co se dá očekávat, jak se s tím srovná, ale má dva dny do mixu a prozatím na mě působila v přípravě soustředěně. Jak to ale bude, to uvidíme v závodech. Dávala tomu hodně, snažila se.“

Koho tedy vyšlete do smíšené štafety, už máte jasno?

„Ano, ale uvidíme. Od té doby, co Gábině ten zákrok udělali, ještě nebyla na lyžích. Tudíž si počkám, až se v úterý projede, uvidím ji na střelnici a snad řekne, že je to vše dobré.“