Biatlon v Česku sbírá chválu: Jako na fotbale, Nové Město se zbláznilo

Ještě před začátkem akce si trenér kanadských reprezentantů Matthias Ahrens vyfotil tribuny a napsal: „Čeká nás biatlonový Super Bowl“. Francouzský novinář Guillaume Claret zase jen žasl: „To je tribuna jak na fotbale."

A co teprve, když se jejich předpoklady včera naplnily. Navzdory pracovnímu dni dorazilo do Vysočina Arény na sprint mužů 25 500 a pod jejich řevem se i země na startu otřásala. Navíc fandili nejen Čechům… zvýšené ovace si užívali i Martin Fourcade nebo Ole Einar Björndalen.

„Je to neskutečné, co se tady podařilo za pět let vytvořit. Všechna čest před organizátory. Pro náš sport je dobře, že se takové návštěvy nedějí jen v Německu,“ říkal pak Fourcade, jenž závod vyhrál.

A po sprintu se pak ohlasy jen hemžily.

„Tahle trať mi sedí a byla tu skvělá atmosféra. Už se těším, až tu budu závodit znovu,“ prohlásil třeba třetí Emil Hegle Svendsen a jeho krajan Johannes Thingnes Bö si zase napsal na Twitter: „Čtvrté místo. Nové Město se ale zbláznilo.“

Návštěvnost za jeden totiž byla více než dvojnásobná oproti té, která byla za pět závodních dní na úvod sezony ve švédském Östersundu (12 000). A čísla dál porostou.

I na dnešní závod žen se totiž chystá podobná návštěva a vše má eskalovat o víkendu, kdy je na tribuny i na tratě beznadějně vyprodáno. Dohromady by tak Nové Město na Moravě mohlo v neděli přivítat celkem 110 až 120 tisíc fanoušků.

„Dát světový pohár do Česka byl výborný nápad,“ prohodil proto bývalý závodník Björn Ferry a na Twitter jako ukázku sdílel video z dojezdu osmého Ondřeje Moravce.

Všude dobře, doma nejlíp! Český biatlonista Ondřej Moravec zajel v Novém Městě na Moravě svůj nejlepší výsledek v sezoně, ve sprintu na 10 kilometrů dojel osmý. Slušně zajel také Jaroslav Soukup, který stejně jako Moravec neudělal ani jednu chybu na střelnici a nakonec obsadil 19. místo. Naopak zatím nejlepší Čech v sezoně Michal Krčmář střelbu pokazil a skončil na 28. místě.

