Žádné zlepšení. Koukalová zkusí sbírat psychické a fyzické síly sama

Ne, tohle již nevypadá dobře. Progres v tréninku se zdá být nulový, bolesti v lýtkách přetrvávají, a místo aby Gabriela Koukalová dál trénovala po boku českého týmu, před SP v Hochfilzenu odcestovala na individuální přípravu do Obertilliachu.

„Gábina tu s námi není. Byla s námi v Östersundu, ale ty tréninky vůbec neprobíhaly, jak jsme si představovali. Na rovinu můžu říct, že to nikam moc nevedlo, takže nemělo smysl, aby tu byla dál s týmem a protloukala se závodním programem. Takže odjela do Obertilliachu, kde bude sbírat poslední síly psychické a fyzické, jestli se něco ještě pohne. A asi víc uvidíme na nový rok, co udělá tenhle individuální trénink, který bude absolvovat,“ přiznal v Rakousku šéftrenér Ondřej Rybář.

Může ji klid pomoci? Dá se říct, že se to zdá být poslední nadějí...

„Řeknu na rovinu: potom co jsem viděl a jak to šlo s tréninkem, nemyslím si, že by to mělo nějaké zásadní změny. Je to ale o nějaké psychické pohodě a uvidíme, co udělá ten čas, o kterém jsme mluvili. Nikdy nevíte, co se může den ze dne stát, nicméně nějaké velké naděje si nedělám.“

Trénink bude navíc dál přizpůsobený tomu, co tělo povolí. Žádné speciální pokyny pak Koukalová nedostala.

„Nemá žádný plán, protože to je její individuální příprava. Tím, že stejně ty tréninky, které jsme chtěli dělat, nešly, je to o pocitu, kdy vidíte, že to buď jde, nebo ne,“ uvedl Rybář.

Sama biatlonistka již v nedávném rozhovoru pro deník Sport přiznala, že se zkusí v lednu zapojit do některého z dílů SP (Oberhof, Ruhpolding, Anterselva) a podle zdravotního stavu se dál rozhodne, zda ještě o olympiádu zabojuje.

Pokud ji však tělo nepustí, je smířená s tím, že by musela svou účast vzdát.

„Záleží na vývoji situace, která tam je. Nechci dělat předčasné závěry, necháváme tomu volný průběh. Uvidíme na přelomu roku a budeme moudřejší, jestli se to někam hnulo,“ dodal Rybář.