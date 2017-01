Parádní Březinovo gesto! Soupeři pomáhal shánět náhradní brusle

Ještě před závodem sklidil Březina uznání od šéfů mezinárodní federace. Jako jediný z účastníků se snažil pomoct smolaři šampionátu. Daniel Samohin, izraelský mistr světa v juniorské kategorii z loňského roku, ztratil cestou do Ostravy zavazadlo s bruslemi. Březina s ambasadorem Tomášem Vernerem se mu snažili pomoct.

„Když to řeknu na rovinu, tak já a Tomáš jsme byli jediní, kteří se o to vůbec zajímali,“ nezastírá český závodník fakt, že podobná pomoc není zrovna běžná. „Normální to není. Každý jiný by byl rád, že mu odpadl jeden závodník. Já takový nejsem. Když můžu, vždycky pomůžu.“

Samohin nemohl bez bruslí trénovat, připravovat se. Březina mu nechal z Brna po svém tátovi dovézt své náhradní nože. Boty ze Švýcarska narychlo vezl Samohinův starší bratr Stanislav, který dřív také závodil. „Brusle i nože jsme mu sice našli, ale rozhodl se nakonec jet na botech od svého bráchy. Na to, že od pondělí neměl brusle, oblečení... Klobouk dolů, že vůbec nastoupil.“

Samohin se trápil už při rozjížďce. Pětkrát při ní upadl. A v závodu mu nevyšel ani jeden z plánovaných skoků a kombinací. Nezvládl kombinaci čtverného a trojitého toeloopu, čtverný salchow ani trojitý axel. Přestože jej diváci po každém pokusu hnali dopředu.

„Bohužel, nebyl čas si na jiné boty zvyknout,“ litoval Samohin. „Vím, že tyhle skoky umím! Ale bohužel.“ Nešťastný mladík se nakonec do volných jízd neprobojoval, skončil až na 33. místě.

Březina jeho těžkou situaci chápal. „No nových botech jet nechtěl, rozhodl se pro ty rozjeté. To chápu, protože jet na nových, to je jako bruslit v lyžákách.“