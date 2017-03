Výborný start! Samková ovládla na MS kvalifikaci snowboardcrossu

Olympijská vítězka Eva Samková ovládla dnešní kvalifikaci snowboardcrossu na mistrovství světa v Sierra Nevadě a do nedělních vyřazovacích bojů postoupila z prvního místa. Česká reprezentantka vyhrála před Američankou Lindsey Jacobellisovou a Italkou Michelou Moioliovou.

Start ve čtvrtfinále si v druhé části kvalifikace zajistily i zbývající tři české zástupkyně. Vendula Hopjáková postoupila 17. časem, do finálové čtyřiadvacítky se vešly i Sára Veselková (22.) a Kateřina Louthanová (23.). Mezi muži se do vyřazovací osmifinálové části probojoval druhou jízdou Jan Kubičík, který obsadil 36. místo. Michal Hanko a Matouš Koudelka do kvalifikace nenastoupili.

Trojnásobná juniorská mistryně světa Samková, jež chce ve Španělsku při čtvrtém startu mezi dospělými konečně získat cenný kov, zajela nejrychlejší čas až na třetí pokus. V kvalifikaci plné karambolů totiž traťoví komisaři museli její první dvě jízdy zastavit, protože soupeřky jedoucí před ní upadly a zůstaly v trati.

Samkovou vítězství překvapilo, protože nebyla s výkonem na měkké trati vůbec spokojená. "Moje jízda byla naprosto ukrutná, obzvlášť před posledníma dvěma klopkama jsem skočila moc doleva a udělala jsem takovou brzdu, že nechápu, že jsem to ještě mohla dát," uvedla snowboardistka na facebooku.

Před rozhodující fází sezony můžou snowboardkrosařku Evu Samkovou posilovat vzpomínky na nedávný úspěšný trik ze závodu ve Feldbergu, kde schválně zdržela start, v závěru využila větší rychlosti a senzačně všechny soupeřky předjela. Bezva finta si podmanila svět internetu, na kanále mezinárodní federace FIS i shlédlo půl milionu lidí

Těsné výhry před Jacobellisovou si cení. "Jsem ráda, že ta jednička nakonec dopadla, protože si myslím, že tady zvlášť pro mě bude to vybírání trati fakt důležitý," dodala.

Příprava i závody v teplém počasí, které v Sierra Nevadě panuje, jsou podle Samkové náročné. "Nakonec po tom, co jsem se tak sama naštvala v trénincích a měla jsem největší chuť s tím mrsknout a nejet vůbec, to dopadlo super. Fakt se stydím, že jsem vyhrála a jela jsem tak hrozně," řekla.

Australanka Belle Brockhoffová, která v průběžném pořadí SP drží druhé místo za Samkovou, se v týdnu hned při prvním testování trati zranila a do kvalifikace dnes nenastoupila.