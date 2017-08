Šafránek a Martincová prošli na US Open, čeká je první grandslam

Václav Šafránek a Tereza Martincová se na tenisovém US Open probojovali poprvé v kariéře z kvalifikace do hlavní soutěže grandslamového turnaje. V pavouku dvouher tak v New Yorku rozšíří českou kolonii na tři muže a devět žen. Jan Šátral na loňský úspěch v kvalifikaci ve Flushing Meadows nenavázal.