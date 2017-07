Berdych: Djokovičova skreč? Snad jsem si takový duel za ta léta zasloužil

PŘÍMO Z LONDÝNA | Před sedmi lety vpochodoval do wimbledonského boje o titul poté, co ve čtvrtfinále srazil Rogera Federera a v semifinále Novaka Djokoviče. Druhého jmenovaného už má Tomáš Berdych za sebou, s prvním se srazí v pátek. Že by znamení osudu, který mu šel včera tak na ruku?

Djokovičova skreč vám přihrála 42. wimbledonskou výhru kariéry, jste tu potřetí v semifinále. Je už jasné, že jde o vás nejlepší grandslam?

„Asi jo, už si to tak můžeme říct.“

Často si povzdechnete, že jste pecháček a co se může pokazit, to nevyjde. Je tohle situace, kdy vám šel osud v tenise nejvíc naproti?

„Novakovo odstoupení pro mě znamená malou prémii za smůlu, která mě někdy v minulosti stíhala. Za těch let už toho bylo dost a myslím, že i takový zápas si někdy zasloužím.“

Djokovič byl prý před zápasem dlouho v péči masérů, věděl jste, že může mít zdravotní problém?

„Ne, v šatně jsem ho neviděl. Tam se moc nezdržujeme, zvlášť když má někdo zdravotní problém. Ale při zápase se nechal ošetřovat. Už když jsme začali, tak bylo vidět, že není fit. O to je pak zápas někdy složitější.“

Je těžší se koncentrovat, když cítíte, že soupeř není v plné síle?

„Jo, je to jiná situace než normálně, něco neobvyklého. Takové situace nezažíváme každý den. I tak jsem rád, že se mi to takhle podařilo zvládnout.“

Djokovič nechtěl vzdát mač předem, ten set a kousek se vám povedl a nedal jste mu šanci myslet na zázrak. Jaký máte z výkonu pocit?

„On byl samozřejmě poznamenaný tím, že byl nějakým způsobem limitovaný. Ale rozhodl se hrát a kdybych třeba prohrál první set, mohl zápas vypadat jinak. Těžko by se mu to skrečovalo. Ale já předvedl solidní výkon, na kurtu bylo všechno tak, jak bych od sebe očekával.“

Co jste si řekli s Djokovičem u sítě?

„Jenom mi gratuloval a že ho mrzí, jak utkání dopadlo. Že vidí, že hraju dobře, tak mi přeje hodně štěstí.“

Často říkáte, že grandslamové tažení stavíte jako dům od podlahy. Když člověk postoupí do semifinále, bývá to obvykle po velkém zápase, je v euforii. Jaký je aktuální pocit?

„Pocit je to jiný. Kdybych tohle zažil při svém prvním postupu do semifinále, tak by z toho byl asi zklamanější. Ale takových zápasů už mám pár za sebou. Zranění ke sportu prostě patří. Je třeba rychle přihodit a znovu se zkoncentrovat dál.“

Co pro vás po svízelném období znamená být znovu v grandslamovém semifinále?

„Skvělý pocit. Nejde o nějaké zadostiučinění. Nepotřebuju někomu něco dokazovat. Hraju tenis pro sebe. Vím, co pro něj denně dělám. Jsem spokojený s tím, jak turnaj zvládám, s celým svým tažením.“

Na jaké úrovni je v téhle fázi turnaje vaše sebevědomí? Věříte si na titul?

„Tak daleko nejsme. Ale moje pozice teď asi nemůže být lepší. Daří se mi.“

V roce 2010 jste po cestě do finále proti Nadalovi vyřadil Federera a Djokoviče. Dá se srovnat vaše forma tehdy a teď?

„To je těžká věc. Utekla spousta let. Leccos se změnilo. Mám mnohem víc zkušeností. Ale je legrační, že jsem tenkrát porazil Rogera a potom Novaka. Teď je to obráceně, bylo by skvělé, kdyby to zase klaplo. A Rafa už v soutěži není, takže by to mohlo být zajímavé.“