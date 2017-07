Osmý titul z Wimbledonu? Nikdy jsem o tom ani nesnil, jásal Federer

Je to jen pár týdnů, co Rafael Nadal slavil desátý triumf z French Open. Pařížským turnajem prolétl bez ztráty jediného setu a řada fanoušků ani expertů jen nevěřícně žasla. Jen o málo více práce měl v cestě za svým osmým wimbledonským zářezem Roger Federer. "Je fantastické být součástí wimbledonské historie," jásal po finálovém vítězství (6:3, 6:1, 6:4) nad Marinem Čiličem Švýcar.

Přesně před pěti týdny slavil Rafael Nadal zisk svého patnáctého grandslamového titulu. Náskok svého věčného rivala stáhl v tomto ohledu na rozdíl tří vavřínů z turnajů velké čtyřky. Po neděli však může začít znovu.

Roger Federer dokráčel podobně jako Nadal za svým titulem bez ztráty jediného setu, svoji spanilou jízdu završil jasným vítězstvím nad indisponovaným Čiličem.

Finálový duel trval jen hodinu a 41 minut a byl za posledních patnáct let tím nejjednodušším. „Turnaj je pro mě velmi speciální. Moji hrdinové tady předváděli skvělé výkony a já je nyní napodobil,“ netajil dojetí šampion.

Slova díků směřoval především své rodině a přátelům. "Je neskutečné, čeho jsem dosáhl. Kdyby mi někdo řekl, že něco takového dokážu, těžko bych tomu věřil. Nikdy jsem o něčem podobném ani nesnil. To, že se mi něco takového povedlo, je zásluha mého výborného týmu, manželky, rodičů a všech dalších lidí, kteří mi vytvářejí takové fantastické zázemí," pokračoval brzy šestatřicetiletý tenista.

Moje výkony jsou nad očekávání, jásal Federer

"Věděl jsem, že můžu hrát dobře, ale tohle je nad očekávání. Asi byste se mi smáli, kdybych před sezonou tvrdil, že vyhraju dva grandslamy," pokračovala dobře naladěná legenda.

Radost však Federerovi dělá především jeho zdraví. "Samozřejmě, že za mými úspěchy stojí tvrdá práce, ale to nejdůležitější je, že mi slouží zdraví, to je prostě základem pro všechny trofeje a tituly, kterých jsem dosáhl."

Federer se rozpovídal i o možné přestávce, kterou zvolil po svém lednovém triumu na Australian Open. "Každý potřebuje něco jiného a já sám jsem neměl tušení, co to se mnou udělá. Ale musel jsem si vzít volno, protože to moje tělo potřebovalo. A v mém případě to funguje náramně," konstatoval. Podle svých plánů by se tak měl znovu objevit až na US Open.



Podobným stylem, jakým Federer prošel letošním ročníkem Wimbledonu, se může naposledy chlubit legendární Björn Borg, kterému se to samé povedlo před 41 lety.

Federer se díky devatenáctému grandslamovému triumfu vyrovnal čtvrté Američance Helen Willsové Moodyové, v čele zůstává s 24 vavříny legendární Australanka Margaret Courtová následovaná Serenou Williamsovou s 23 tituly.

A to nejlepší zpráva na konec. Federer by se rád v All England Clubu objevil i příští rok. "Nikdy nevíte, co se stane. Je to otázka zdraví. Když mi to dovolí, tak bych chtěl za rok zase přijet," prohlásil.

Roger Federer se v pondělním vydání žebříčku posune na třetí místo, v čele zůstane Andy Murray před Rafaelem Nadalem.