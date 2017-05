Kristýna Plíšková ve finále: To nikdo nečekal! Byla jsem ráda za první kolo

Po zápase jste žertovala, že antuka, kde jste zatím trápila, je najednou váš nejoblíbenější povrch…

(smích) „Vůbec jsem nečekala, že tady budu ve finále. Byla jsem ráda, že jsem přežila první kolo. Je to hodně potěšující, mám tady kamarády, rodinu, Česko to docela sleduje. O to víc si to užívám. Dneska byl kurt docela rychlý, to mi sedí. Přijde mi, že je kurt je docela tvrdý, antuka je hrubší než jinde.“

I proto dnes tak fungovalo vaše podání? Ostapenkovou jste zaskočila 17 esy…

„Podání bylo asi klíčem. Sedmnáct es… Mně to ani nepřišlo. I vysoké procento jsem měla. Až na jedno zaváhání to bylo bezchybné.“

Nepřijde na finále nervozita?

(úsměv) „To se projeví zítra, já doufám, že ne. Jsem ráda. Nikdo to nečekal, ani já. Jsem ráda, že jsem došla daleko. Trošku mi to dodá sebevědomí, i na antuce celkově.“

Má na váš vzestup velký vliv váš trenér Martin Fassati, s kterým jste začala spolupracovat po loňském US Open?

„Je to evidentní. Začala jsem s ním, byla jsem ve špatné situaci, plus minus sto dvacet… Neměla jsem nějakou dobu trenéra, tak jsem se nějak potácela se sebevědomím, pár vyhraných zápasů mi chybělo. Udělali jsme obrovský kus práce. I jako lidi si sedíme, což je nejdůležitější.“