Boardování na Lipně: Děti učila na pumptracku i olympionička Samková

Týdenní kurz výuky a zdokonalování se v boardových disciplínách mají za sebou dvě desítky dětí od 8 do 16 let, které pod dohledem reprezentačních trenérů a úspěšných sportovců trávily svůj prázdninový čas na Lipně. Právě podobné kempy jsou u nás i ve světě místem, kde je možné najít nové talenty a začít se jim věnovat natolik, aby obstáli ve světové konkurenci.

„Během loňského olympijského parku vznikla ve spolupráci s Českou unií sportu pumtracková trať nedaleko Stezky v korunách stromů. Řekli jsme si, že když se budeme podílet někde na stavbě trati, tak se budeme i starat, aby to tam žilo, a tohle je jedna z aktivit, která oživuje tu trať. Je to výborný trénink nejen pro snowboardkrosaře, ale pro všechny lidi, kteří se chtějí zdokonalit na prknech,“ vysvětluje mistr světa ve skikrosu Tomáš Kraus, jeden z ambasadorů, vznik nápadu uspořádat allboardový kemp právě na Lipně.

„Dětem to šlo skvěle, zvládli jsme hodně boardových disciplín a vyzkoušeli si i jachting. Děti jsou nadšený a říkají, že už se těší na další kemp. Ideální je, když se nám dostane do rukou dítě už třeba v osmi letech a učíme ho na tom boardu úplně od začátku, než když se něco naučí, a my ho to pak přeučujeme. Doteď se k nám dostávaly děti včetně Evky, které už měly základ, a ten nebyl úplně nejlepší a bylo složité je to odnaučit,“ popisuje reprezentační trenér Marek Jelínek a pokračuje: „Většinu současných reprezentantů jsme objevili právě díky kempům, takže věřím, že najdeme takto i další naděje.“



„Mně se na tom nejvíce líbilo, že náplň pro ty děti byla v rámci kempu obrovská. Na zimních kempech děti jezdí v trati, na tom našem prvním pražském příměstském jsme trénovali na pumptracku, ale tady to bylo neskutečný. Zkusili si wake, longboard, padleboard, byli jsme na dračích lodích, trénovali hodně na pumtracku, a i když nebylo pořád úplně super počasí, tak ty děti jsou úplní nezmaři. Ony celý den něco dělaly a večer ještě chtěly jít třeba na beachvolejbal, jsem z toho nadšená,“ říká zlatá olympijská snowboardkrosařka Eva Samková a dodává: „Tady na Lipně je super, že jsou tu ty možnosti a máme tu všechno tak v balíčku, a uvidíme, jestli budou třeba i jiné areály tomu otevřené. Chtěli bychom těch kempů dělat v budoucnu víc, tady je to propojení s vodou prostě v létě dokonalý.“

„Bylo to super, hezky jsme s Evičkou jezdili, nejvíc se mi líbily wakeboardy a kola, jeli jsme single track a to bylo fakt dobrý. Pumptrack je taky super a je to výborný trénink pro snowboardování, jak musíte pumpovat, abyste byli rychlejší,“ nadšeně popisuje třináctiletý účastník kurzu Matyáš Štefka. Modulová stavba umožňuje trénovat v téměř jakémkoliv počasí jak na longboardu, tak na kole, bruslích či koloběžce.

Je zábavnou pomůckou při tréninku především pro snowboardisty a pro svoji přípravu ji využívají i naši přední snowboardoví reprezentanti v čele se Samkovou. Během celého týdne se děti učily nejen sportovním prvkům, motorické schopnosti, ale i také koordinaci pohybů, což se jim může hodit třeba v běžném dopravním provozu. Osvojily si mnoho dovedností, od základního postoje počínaje přes pravidla nastupování a sestupování z prkna až po techniku zatáčení a přejíždění překážek.

„Pohyb na bruslích, na prkně i na kole je po zkušenosti s pumtrackem všude jinde jednodušší, a pak když jedou v normálním provozu, tak nejen že nespadnou, ale umějí včas reagovat na ty nečekané situace,“ uzavírá Tomáš Kraus.