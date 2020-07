Legenda je zpět! Bývalý hráč Natus Vincere, Edward, se vrací mezi profíky | iSport.cz

Kvalifikace na ligu pro lower tier CIS týmy se Selectah nepovedla a do hlavní soutěže nepostoupili. Do druhé kvalifikace se celek nepřihlásil a budeme si tak muset na Edwardův návrat do turnajové akce počkat.

Naposledy se ukázal tento veterán v dresu Winstrike, na CIS scéně se mu ale s týmem nedařilo. Většinou se na Tier 2 CIS turnajích umisťoval mezi těmi nejhoršími. Tým pak v září 2019

Je pravděpodobné, že Selectah budou dále hrát v této sestavě:

Ioann "Edward" Sukhariev

Aurimas "Kvik" Kvaksis

Sergey "smike" Sklyarenko

Roman "tappa" Medvedev

"Akashi"